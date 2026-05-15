Por qué exigen la expulsión de Tamara Paganini de Gran Hermano

Un escándalo de proporciones sacudió la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Todo comenzó por una discusión vinculada al presupuesto de comida, el cual se encuentra reducido al 50 por ciento tras una sanción de Big Brother.

En ese contexto de alta tensión, Tamara Paganini estalló contra Franco Zunino acusándolo de no tomarse en serio la prueba grupal y perjudicar a sus compañeros. En medio del cruce, lanzó una frase que despertó indignación inmediata: “Zilli, tuvo un hijo bobo, ya fue”. Lejos de calmarse, la jugadora continuó con su ataque hacia el joven al decir que “Mala educación es cagrse en la comida de todos, pendejo de mierda”.

La respuesta fuera del reality fue tajante. Analía Franchín, durante la emisión de A la Barbarossa, expresó su furia sin filtros contra la participante y la producción del programa. “Quiero decir que estoy completamente indignada. Creo que Gran Hermano se quedó dormido anoche, no sé qué pantalla estaba mirando”, disparó la panelista al inicio de su descargo. Para ella, lo sucedido excede cualquier estrategia de juego y por eso reclamó una medida ejemplar: “Para mí, Tamara Paganini tiene que ser expulsada”.

Franchín argumentó que este tipo de agresiones no pueden permitirse en la televisión abierta, especialmente en un envío con tanto alcance. Según sus palabras, “Sabemos que un chico con capacidades diferentes requiere de otro presupuesto y otra atención. No podemos dejar pasar que una persona diga, en televisión y en el programa más visto, que Zunino es como 'un hijo bobo'”.

Además, la panelista sumó una mirada muy personal al debate al revelar un aspecto de su entorno familiar que la toca de cerca. “Yo tengo un sobrino con capacidades diferentes, donde mucha gente puede decir que es un 'hijo bobo'”, confesó visiblemente emocionada ante las cámaras.

La indignación de la panelista continuó al señalar la falta de intervención inmediata por parte del reality frente a un comentario discriminatorio. “Entonces, esta piba no tiene ni la más p*ta idea de lo que es tener un chico con capacidades diferentes, y Gran Hermano tampoco porque esto no lo debería haber dejado pasar. La tienen que expulsar o hacer una sanción ejemplificadora. No se pueden naturalizar estas cosas”, sentenció con dureza.

Finalmente, Franchín remarcó la gravedad del episodio calificándolo como una situación donde “Es una vergüenza” y exigió consecuencias reales para la jugadora. “Tiene que tener una sanción, ir a placa de acá a que termine el juego o tiene que ser expulsada, es una vergüenza”, concluyó. Mientras tanto, en las redes sociales crece el pedido de justicia por parte de los usuarios.