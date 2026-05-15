Un docente de 47 años que se desempeñaba en cuatro escuelas secundarias públicas fue detenido en la localidad bonaerense de Monte Grande, en Buenos Aires, acusado de integrar una red de distribución de material pedófilo en internet. El procedimiento, ejecutado por la División Cibercrimen de la Policía Bonaerense bajo las órdenes de la UFI Nº 3 de Esteban Echeverría, formó parte de una redada masiva que finalizó con otros cinco sospechosos arrestados tras una serie de 15 allanamientos motivados por una alerta de seguridad internacional.

Al momento de ser interceptado, los detectives abrieron el teléfono celular del implicado en el acto y descubrieron un escenario aberrante. Fuentes del caso confirmaron que el dispositivo contenía fotografías de los cuerpos de sus alumnas tomadas sin su consentimiento dentro de los establecimientos educativos de Monte Grande y Llavallol, además de registros explícitos compatibles con el abuso sexual de su propia hija, una niña de cinco años de edad.

Alerta internacional y allanamientos

El caso penal se originó a partir de un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), un organismo no gubernamental de Estados Unidos que rastrea el tráfico de material de abuso infantil en plataformas como Google, Facebook y WhatsApp. Esta notificación activó una investigación que nucleó 15 causas distintas en el partido de Esteban Echeverría, derivando en operativos simultáneos en los barrios de Luis Guillón, Nueve de Abril y El Jagüel.

Como consecuencia inmediata del arresto del educador, el área de Minoridad local intervino de urgencia para resguardar a la menor de cinco años, quien convivía con el acusado. El Juzgado de Garantías dictó la detención inmediata bajo la imputación formal de producción de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales.

Secuestro de dispositivos y más detenidos

Durante el despliegue en las diferentes viviendas, las fuerzas de seguridad secuestraron más de 20 teléfonos celulares, siete computadoras y múltiples soportes de almacenamiento técnico que serán sometidos a peritajes informáticos profundos durante las próximas jornadas.

Al igual que ocurrió con el docente, en otros dos domicilios allanados los investigadores pudieron abrir los dispositivos móviles en el lugar y constatar de forma flagrante la tenencia de archivos de explotación infantil. Entre los restantes sospechosos tras las rejas se encuentra un ciudadano de nacionalidad boliviana afincado en Nueve de Abril, a quien se le incautaron cinco celulares, una tablet, cuatro notebooks y un disco rígido repleto de evidencia.