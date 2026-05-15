El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó oficialmente que pagó un total de 17,7 millones de dólares en concepto de intereses a Estados Unidos por la activación del tramo de US$2.500 millones del swap de monedas con el Departamento del Tesoro norteamericano. El dato, que representa la primera precisión pública sobre el costo financiero real de la asistencia de Washington, quedó plasmado en los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado de 2025, los cuales se dieron a conocer en las últimas horas.

La consecuencia inmediata de este movimiento contable fue la cancelación total de ese tramo antes de que finalizara el año, permitiendo descomprimir la deuda directa con el Gobierno estadounidense. "En el cuarto trimestre de 2025, el BCRA concertó operaciones con el Tesoro de Estados Unidos las cuales fueron canceladas previo al cierre del ejercicio. El monto del swap de monedas ascendió a US$2.500.000 (y) los intereses pagados por esta operatoria ascendieron a US$17.743", detalló el informe oficial del organismo nacional, especificando que los valores están expresados en miles de dólares.

El auxilio y el puente con Suiza

La operatoria de rescate formó parte de un acuerdo amplio de estabilización cambiaria suscripto el 18 de octubre entre Buenos Aires y Washington, por un monto global de hasta US$20.000 millones. El instrumento fue diseñado por el Gobierno nacional con el propósito central de fortalecer las alicaídas reservas internacionales y ampliar el margen de maniobra de la autoridad monetaria para contener las fuertes presiones cambiarias registradas tras los comicios en la provincia de Buenos Aires. En la práctica, el Tesoro norteamericano absorbió pesos e inyectó divisas líquidas para frenar la dolarización récord de carteras.

Para lograr el repago veloz de los fondos estadounidenses y cumplir con las exigencias internacionales, la entidad que conduce el Banco Central apeló a un mecanismo de refinanciación con otra entidad del exterior. De acuerdo con lo reflejado en los propios documentos del balance, la hipótesis del mercado financiero se corroboró al registrarse facilidades crediticias vigentes con el Banco Internacional de Pagos (BIS) de Suiza por un valor equivalente a los US$2.500 millones utilizados.

Discrepancias en las ganancias

La cifra de US$17,7 millones informada por la autoridad de contralor local encendió debates técnicos, ya que luce notablemente inferior a las declaraciones formuladas meses atrás por el secretario del Tesoro de la gestión de Donald Trump, Scott Bessent. El funcionario norteamericano había celebrado públicamente que la asistencia financiera a la Argentina le había reportado "decenas de millones de dólares en ganancias para los estadounidenses".

A pesar de la diferencia en las declaraciones, el BCRA no explicitó si el número remitido en el balance representó el costo final y definitivo de las transacciones, debido al esquema de confidencialidad que rodeó al convenio. La devolución completa de las divisas ya había sido convalidada a inicios de enero por el propio Bessent, quien ponderó que el país reembolsó de forma rápida y total el giro limitado de la línea, dejando el Fondo de Estabilización Cambiaria de Estados Unidos completamente limpio de pesos argentinos.