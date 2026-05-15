Los caminos de Paulo Dybala y Boca Juniors empiezan a acercarse de manera concreta. A tan solo un puñado de semanas de que finalice su contrato con la Roma de Italia, y sin avances para su renovación, la dirigencia del club de la Ribera dio un paso clave para intentar cumplir el sueño de sumar al delantero cordobés. Desde las oficinas de Brandsen 805 avanzaron en las charlas con la nueva representación de la Joya y confirmaron que existe una excelente predisposición de ambas partes para comenzar a negociar formalmente un vínculo de cara al próximo mercado de pases de julio.

La consecuencia inmediata de este movimiento es que, si el campeón del mundo decide regresar al fútbol argentino, la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro deja de ser una simple ilusión. En Boca le hicieron saber a su entorno que el atacante es el gran objetivo institucional para reforzar al plantel en el segundo semestre del año —apuntando especialmente a los octavos de final de la Copa Libertadores— y que la institución está dispuesta a realizar un esfuerzo económico histórico para ofrecerle un contrato acorde a su jerarquía internacional.

El cambio de agente que facilitó el diálogo

El escenario se modificó de manera favorable para el Xeneize luego de que Dybala cambiara de gestión recientemente. El futbolista empezó a ser asesorado por Kristian Bereit de la agencia KMB, en asociación con Behind The Athletes (BTA). Se trata de un representante y empresas que estuvieron muy vinculados a la llegada de futbolistas a Boca en los últimos años, manejando los destinos de jugadores del actual plantel como Tomás Belmonte, además de figuras de la talla de Ander Herrera y Santiago Ascacíbar.

Al tomar nota de este nuevo panorama, la mesa chica del club aceleró las comunicaciones para abrirle formalmente las puertas de La Bombonera. Aunque todavía queda camino por recorrer y resta pulirse la letra chica en el aspecto puramente contractual, la buena sintonía alimenta la expectativa colectiva. Ahora la decisión final quedó en manos del propio futbolista, quien deberá dar el visto bueno definitivo para armar las valijas.

Incertidumbre en Italia y el factor Paredes

La expectativa en Argentina creció luego de las últimas declaraciones públicas de la Joya tras la victoria de la Roma por 3-2 ante Parma, resultado que dejó a su equipo en zona de Europa League. "No sé nada, yo también quisiera saberlo, pero hoy el contrato dice que faltan dos partidos. Lo único que puedo decir es que el derbi podría ser mi último partido delante de estos aficionados", confesó el atacante en diálogo con Sky Sports, sembrando dudas sobre su continuidad en el Viejo Continente.

Al conjunto de la capital italiana le quedan solamente dos compromisos para cerrar la Serie A: el clásico de local frente a Lazio y la visita a Hellas Verona. En este contexto de absoluta incertidumbre sobre su futuro, Boca sueña despierto con la chance de juntarlo en el mediocampo con su excompañero y amigo personal, Leandro Paredes. Días atrás, el propio Dybala reconoció públicamente que le gustaría compartir equipo con el volante, manteniendo bajo llave cuál será su destino final.