San Juan se convirtió en una de las sedes elegidas por la administración nacional para implementar la prueba piloto de los vouchers educativos y recreativos a través del programa Centros de Familia. El plan, impulsado por la cartera que dirige Sandra Pettovello, busca que los recursos lleguen directamente a los beneficiarios para que estos elijan libremente dónde realizar sus actividades, garantizando un control directo sobre el gasto. En esta primera etapa, el desembolso nacional asciende a $96.000.000 por mes y beneficiará inicialmente a 4.000 chicos de la provincia.

El beneficio está destinado estrictamente a familias que posean la Tarjeta Alimentar y cuyos hijos tengan entre 6 y 17 años. Aunque el lanzamiento oficial se realizó mediante una prueba piloto en la Capital, liderada por la intendenta Susana Laciar, el objetivo de la gestión provincial es extenderlo próximamente a otros distritos, como el departamento de Sarmiento.

El ministro de Familia y Desarrollo Humano de San Juan, Carlos Platero, confirmó a DIARIO HUARPE que el programa consiste en “la entrega de un voucher para que los chicos puedan desarrollar tareas deportivas y talleres, entre otros, para que tengan ocupado su tiempo de ocio en algo productivo”. Platero explicó que el sistema funciona mediante la acreditación de fondos para pagar las cuotas sociales que suelen cobrar las instituciones intermedias:

“Si en una Unión Vecinal se realiza una actividad y el chico quiere asistir ahí para aprender, lo va a poder hacer y pagar esa actividad con este voucher”.

Centros faros y trazabilidad

La implementación técnica se realizará a través de los denominados "centros faros", puntos de referencia donde las instituciones intermedias (como clubes deportivos, centros integradores comunitarios (CIC) o uniones vecinales) presentarán su oferta de actividades. La oferta incluye desde fútbol hasta danzas folclóricas, clásicas o árabes, además de la enseñanza de instrumentos musicales.

Sobre la operatividad del sistema, las autoridades nacionales aclararon que se utiliza un sistema cerrado de trazabilidad para asegurar que el dinero se use exclusivamente para el fin declarado. Al respecto, el ministro Platero detalló la importancia de apoyar a las instituciones locales: “Van a haber unos centros faros en lo cuales vamos a dar la posibilidad a las instituciones intermedias en donde realicen alguna actividad, como uniones vecinales donde cobran una cuotita para poder sostenerse, de dar los vouchers".

Plazos de ejecución

Consultado sobre cuándo podrán los sanjuaninos empezar a utilizar este beneficio, Platero fue optimista respecto a los tiempos administrativos: “Estamos seleccionando las uniones vecinales, las instituciones, para poderles otorgar este sistema de voucher quiénes son las que van a trabajar y dar la oferta. Y de ahí va a venir la implementación. Es decir, yo creería que en 30 días ya van a estar trabajando”.

Con esta medida, San Juan se suma a ciudades como Concordia, Resistencia y Tres de Febrero, donde el sistema de vouchers ya comenzó a operar como herramienta de contención social.