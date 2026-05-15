La Selección de Argelia se perfila como uno de los escollos tácticos más intensos que deberá enfrentar la Selección Argentina, tras confirmarse que ambos combinados integrarán el mismo grupo en el Mundial 2026. Los dirigidos por Vladimir Petković sellaron su pasaje a la cita máxima con un andar demoledor en las Eliminatorias de África, donde se adjudicaron el primer puesto del Grupo G con ocho triunfos en diez partidos, y ahora preparan una propuesta futbolística de alto impacto basada en el juego asociado y la asfixia ofensiva.

El sello distintivo de este equipo radica en su agresivo despliegue sobre el terreno de juego. Aunque el entrenador bosnio-suizo utilizó históricamente una línea de tres defensores en Europa, en Argelia encontró su mejor versión implementando los sistemas 4-2-3-1 y 4-3-3. Estos esquemas tienen como objetivo principal generar una constante superioridad numérica en el campo rival y activar una presión inmediata sobre la salida del adversario apenas se pierde la pelota.

Vértigo y nombres propios

Esta propuesta de someter al rival mediante la presión alta se sostiene gracias al roce internacional de sus futbolistas, quienes ocupan roles clave en diferentes ligas de Europa. El probable once titular de los Zorros del Desierto para medirse contra la Scaloneta alinea a Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Jaouen Hadjam; Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb, Fares Chaibi; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed El Amine Amoura.

En la fase de ataque, Argelia prescinde de las posturas especulativas. El equipo utiliza extremos bien abiertos para ensanchar la cancha y carrileros que rompen de forma constante hacia el espacio vacío, una dinámica que ya demostró buenos dividendos en la pasada fecha FIFA de marzo, cuando golearon a Guatemala e igualaron en un exigente amistoso frente a Uruguay.

El emblema de la ofensiva

La bandera de este modelo vertical sigue siendo el experimentado Riyad Mahrez. El extremo derecho de 34 años de edad, actualmente en el Al-Ahli de Arabia Saudita tras su multicampeón paso por el Manchester City, aporta la cuota de jerarquía y pausa necesaria dentro de un plantel caracterizado por la velocidad física.

Para Mahrez, el cruce de zonas y el torneo en sí representan una revancha histórica. Su única participación en una Copa del Mundo se remonta a Brasil 2014 contra Bélgica, cuando apenas iniciaba su carrera internacional. Doce años después, el capitán argelino comandará una estructura ofensiva que buscará jugarle de igual a igual a la Argentina en la fase de grupos.

El grupo de Argelia

El equipo del norte de África quedó emparejado en el Grupo J, que lidera Argentina, el último campeón del mundo, y que también integran Austria y Jordania.

Cuándo debuta Argelia con Argentina

Argelia debuta con Argentina el martes 16 de junio de 2026 a las 22:00 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Este partido corresponde a la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026, el cual comparten también con Austria y Jordania.