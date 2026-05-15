El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, presentó una carta formal ante la Federación Internacional del Automóvil para pedir modificaciones reglamentarias que limiten las estructuras de propiedad compartida y las alianzas estratégicas entre escuderías de Fórmula 1.

La nota fue enviada al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y volvió a poner bajo la lupa el posible desembarco de Mercedes-Benz Group en Alpine. Según trascendió, la marca alemana analiza adquirir el 24% del equipo que actualmente pertenece al grupo Otro Capital.

La preocupación dentro del paddock apunta a que Alpine pueda convertirse en un “equipo satélite” de Mercedes, algo que Brown considera perjudicial para la competitividad y la transparencia dentro de la máxima categoría del automovilismo.

En la carta, publicada por el portal PlanetF1, el dirigente evitó mencionar directamente a Alpine o Mercedes, aunque reclamó abrir un debate urgente sobre cómo impedir que existan relaciones de control o influencia entre equipos rivales.

“No son saludables para el deporte”, había señalado Brown semanas atrás al referirse a los modelos de equipos “A/B”, una estructura que históricamente generó controversias en la Fórmula 1.

El tema tomó todavía más fuerza después de que Flavio Briatore confirmara durante el Gran Premio de China que existen negociaciones entre Otro Capital y Mercedes. Además, Alpine ya utiliza motores Mercedes desde esta temporada, tras el cierre de la planta de unidades de potencia de Renault.

“Se ha hecho cada vez más evidente que estas estructuras generan consecuencias no deseadas pero muy reales. Debemos eliminar cualquier alianza adicional, ya sea a través de la propiedad, la participación estratégica o cualquier otra forma equivalente de control o influencia”, expresó Brown en el documento.

Actualmente, Red Bull GmbH mantiene una estructura similar con sus equipos Red Bull y Racing Bulls, una alianza que lleva más de dos décadas en la categoría tras la compra de Minardi.

El reclamo de McLaren también impacta indirectamente sobre el futuro de Franco Colapinto, ya que cualquier cambio en la estructura de Alpine podría modificar las negociaciones deportivas y comerciales dentro del equipo francés de cara a las próximas temporadas.