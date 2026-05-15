La Selección Argentina atraviesa una etapa de transición silenciosa, pero cada vez más visible. Aunque Lionel Messi continúa siendo el máximo referente futbolístico y emocional del plantel, dentro del vestuario comenzaron a consolidarse nuevos líderes que acompañan y sostienen el proyecto de Lionel Scaloni rumbo al Mundial 2026.

Uno de los nombres más fuertes es el de Rodrigo De Paul. El mediocampista se convirtió en una pieza clave no solo dentro de la cancha, sino también en la convivencia diaria del grupo. Su cercanía con Messi y su perfil intenso lo posicionaron como uno de los jugadores con mayor influencia interna desde la conquista del Mundial de Qatar.

Otro de los futbolistas que ganó terreno como voz autorizada es Cristian Romero. El defensor cordobés es considerado uno de los referentes naturales de la nueva generación por su personalidad, liderazgo y peso futbolístico. Su crecimiento en Europa y su rol central en la defensa campeona del mundo fortalecieron su figura dentro del plantel.

A ellos se suman Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, dos mediocampistas que ya dejaron de ser promesas para convertirse en pilares del equipo. Ambos representan el recambio futbolístico y también una nueva conducción interna, más cercana a los jóvenes que empiezan a aparecer en cada convocatoria.

En paralelo, los históricos como Nicolás Otamendi y Emiliano Martínez siguen teniendo un rol importante dentro del grupo, aunque la estructura del vestuario ya muestra señales claras de renovación. La presencia de futbolistas jóvenes como Nico Paz, Claudio Echeverri y Franco Mastantuono también aceleró ese proceso.

Con Messi todavía como bandera indiscutida, la Scaloneta empieza a preparar el futuro desde adentro. Y en ese camino, varios campeones del mundo ya dieron un paso adelante para asumir la conducción del grupo que buscará defender la corona en Estados Unidos, México y Canadá.