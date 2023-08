Este miércoles por la noche un árbol de gran tamaño y de vieja data cedió y cayó sobre el techo de la Escuela de Educación Especial Carolina Tobar García, en Rawson. Según indicaron directivos de la institución, la semana pasada se había realizado un pedido ante el Ministerio de Educación para la erradicación del árbol que se encontraba completamente seco y que ya había presentado inconvenientes con el viento Zonda de la semana pasada.

Fabiana Steiner, directora de la institución, contó a DIARIO HUARPE que luego de los días del viento Zonda notaron que el árbol que está en el frente de la Escuela de Educación Especial Carolina Tobar García, en Rawson, había comenzado a inclinarse en dirección del edificio. Por tal motivo, realizaron el reclamo ante el Ministerio de Educación y comenzaron el expediente correspondiente para solicitar el permiso de poda.

Directivos había denunciado que el árbol estaba completamente seco. (Foto:DIARIO HUARPE/Sergio Leiva)

“Estaba todo encaminado, de hecho entre hoy y mañana debían presentarse para comenzar a cortarlo, pero el peso lo venció y terminó cayendo sobre el techo ayer en la noche cerca de las 22 horas”, explicó la directora.

Afortunadamente, por el horario en el que cayó la especie arbórea, el siniestro no representó un riego para los alumnos de la institución. Pero una de las ramas logró atravesar el techo de una de las aulas donde funciona la sección de atención temprana donde suelen estar entre 3 a 5 chicos de 45 días a 3 años. “Por suerte no fue tanto el daño, pero por precaución hemos decidido clausurar toda esta galería hasta que se retire el árbol y se reparen la rotura. Por suerte no hemos tenido inconvenientes con la red cloacal o de gas, por lo que no tuvimos que perder el día de clase”, aseguró Steiner.

Una de las ramas perforó el techo de una de las aulas.(Foto:DIARIO HUARPE/Sergio Leiva)

Personal de bomberos del cuartel central se hizo presente en el lugar y tomó las medidas de seguridad correspondiente, apuntalando la estructura para que no continuara cediendo y se comenzara con los trabajos de corte de las ramas para reducir el tamaño del ejemplar y despejar el techo.