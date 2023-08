La caída de un árbol en Capital sobre el auto de una mujer de más de 60 años durante la mañana del martes, encendió un alerta, ya que el ejemplar de gran tamaño cedió después del fuerte temporal de viento Zonda que azotó a San Juan. Según el relato de la víctima, ella llevaba años intentando que lo saquen porque estaba seco, pero el ejemplar histórico estaba protegido. Un día después del fortuito accidente, el director de Arbolado Público, Osvaldo Olmo, advirtió que los 187.000 ejemplares que hay en el Gran San Juan, alrededor de 52.000 de estos corren riesgo de caerse.

Según las palabras del funcionario provincial en el programa “Yo te Invito”, que se emite por Canal 5 Telesol, el contexto de la crisis hídrica que atraviesa la provincia, sumado al cambio climático afectaron seriamente a los árboles del Gran San Juan. En ese sentido, Olmo alertó que de un total de 187.000 ejemplares repartidos en los cinco departamentos, el 28% está en malas condiciones. Es decir que 52.360 árboles se podrían caer.

Estas cifras surgen de un relevamiento que ha llevado a cabo la Dirección de Arbolado Público que pertenece a la Secretaría de Ambiente de la provincia. “No quiero decir que estén secos, pero si están en malas condiciones”, agregó Olmo.

De acuerdo al testimonio del funcionario, aproximadamente el costo para sacar un árbol ronda entre los $200.000 y $250.000 de una morera de mediano porte. “Hace falta un presupuesto bastante importante para poderlos sacar”, exclamó. Teniendo en cuenta las cifras mencionadas por el funcionario, poder talar los 52.360 ejemplares que están malas condiciones costaría $13.090.000.000.

Por esta razón, la Dirección de Arbolado Público presentó desde hace tiempo un expediente para solicitar a los municipios del Gran San Juan los recursos necesarios para talar los ejemplares que se encuentran en malas condiciones. “Necesitamos el dinero para que cada uno de los municipios pueda talar los árboles que están en mayor peligro en la zona urbana”, confirmó.

“Es un trabajo que hay que hacerlo hoy. Por lo menos sacar a los árboles que son más peligrosos. Si en el frente de su casa hay un árbol seco o decrépito en un 60-70%, hay que sacarlo. La característica de las células vegetales no se regeneran, cuando se secó esa parte nunca más se vuelve a brotar”, expresó.

Respecto a la problemática de los ejemplares que están en malas condiciones, Olmo destacó que la construcción de la Avenida Circunvalación se tuvo que modificar un canal que pasaba por Ignacio de la Roza y derivar el agua de este a los canales Benavidez y el que pasa al costado de Calle 5.

“Eso determinó que el riego del arbolado público tuviera bastantes inconvenientes. Concretamente en Concepción y Desamparados, tenemos el gran problema de que ya casi no existen acequias. Al no existir acequias, por más que haya buenas precipitaciones en Cordillera, no vamos a poder llegar a nuestros árboles. Y está tan inventado esta cuestión del riego de presurizado y todo eso, que también es una situación engañosa”, explicó Osvaldo Olmo.