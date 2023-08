Una mujer de más de 60 años se salvó de milagro este martes luego de que un árbol de gran tamaño cayera sobre se auto, luego del fuerte temporal de viento. Ocurrió en Laprida entre Santiago del Estero y Salta. A pesar de que lo primero que sintió fue alivio, luego llegó la rabia, porque asegura que lleva años intentando que lo saquen, pero el ejemplar es histórico y estaba protegido.

“Yo les dije ‘va a matar a alguien’, pero pedí a la municipalidad y me decían que Medio Ambiente no permitía cortarlo”, denunció la mujer sobre el ejemplar. Con respecto a esto, desde la secretaría aseguraron que el arbolado público está descentralizado y por lo tanto si la mujer hizo el pedido oficial, correspondía a Capital autorizar o no la tala.

Según dijo la dueña del Prisma Blanco, cuya parte trasera quedó aplastada por completo por el árbol, contó que alcanzó a salir pocos minutos antes del impacto. Aseguró que llegó al lugar a buscar unos papeles y poco después hizo lo mismo su hijo. Por eso, dijo, “podría haber matado a mi hijo a mi nieto”.

Visiblemente nerviosa, la mujer aseguró que tiene problemas de salud y que en ese momento se sentía mal y tenía la presión alta por lo sucedido. “Mi auto está hecho pedazos y yo lo que quiero ahora es justicia, la municipalidad va a tener que ver ahora cómo me soluciona el problema o que me reemplacen la movilidad porque yo ya había pedido que lo saquen y no me dejaban ni podar una rama”, dijo.

La denunciante, que no vive en el lugar, pero sí tiene propiedades cerca, dijo que desde el municipio le aseguraban que no podían talar el árbol porque es histórico. “Dicen que lo plantó Carrera y cuando reclamábamos porque está seco nos decían que tenía una ramita verde”, se quejó.

El árbol tenía más de 30 metros de alto y cuando se derrumbó ocupaba toda la calle. Según testigos el derrumbe fue lento, lo que dio oportunidad a que se retiraran las personas y por eso no hubo heridos. La dueña del vehículo fue asistida por un ataque de nervios, pero no tenía heridas.