Cayó una mujer que llevaba 51 kilos de droga en un tour de compras que pasaba por San Juan

Durante un operativo de control preventivo sobre la Ruta Nacional 157, a la altura de la localidad de Simoca, el Escuadrón 71 "Aguilares" de Gendarmería Nacional interceptó un colectivo de larga distancia.

El vehículo realizaba un tour de compras que partió desde Salta con destino final en Mendoza, teniendo previsto pasar previamente por la provincia de San Juan. Al inspeccionar el pasillo del segundo piso del rodado, los funcionarios detectaron bultos sospechosos fabricados con mantas y acolchados.

Tras una requisa exhaustiva, el personal extrajo del interior de la tela ocho paquetes recubiertos con film transparente y embadurnados en grasa de motor, una modalidad utilizada para el transporte de estupefacientes.

Ante el hallazgo, el Juzgado Federal de Tucumán ordenó la colaboración de un guía y un can de la Fuerza para lograr la individualización del propietario de la sustancia ilícita. Al recorrer los pasillos, el perro reaccionó ante otros dos bultos que contenían más mantas, de donde se sacaron 41 ladrillos adicionales con una sustancia vegetal.

De acuerdo al informe oficial, las pruebas de campo Narcotest arrojaron un resultado positivo para cannabis sativa, con un peso total de 51 kilos 245 gramos. El personal de Gendarmería Nacional identificó a una ciudadana mayor de edad como la responsable de llevar la mercadería, quien quedó detenida por disposición judicial. Finalmente, se labraron las actas correspondientes y la totalidad de la droga fue decomisada por encontrarse en infracción a la Ley 23.737.