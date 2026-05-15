Rawson invita a una experiencia gratuita entre granja, dunas y montañas

La Municipalidad de Rawson, a través de su área de Turismo, lanzó una nueva propuesta en el marco del programa "Conectá con Rawson y sus encantos", una iniciativa gratuita diseñada para que vecinos y visitantes descubran la riqueza natural, paisajística y rural del departamento.

La actividad denominada "Experiencia Rural entre Granja, Dunas y Montañas" se llevará a cabo el próximo domingo 24 de mayo a las 15 horas, con punto de encuentro en el Puesto Ábrego, ubicado en la intersección de calle América y Castro Padín. La ubicación exacta será compartida con los interesados una vez que se concrete la inscripción.

El recorrido incluirá un paso por el puesto rural, una caminata por las dunas y una ascensión al Cerro Bola, ofreciendo a los participantes la posibilidad de conectarse con la naturaleza, disfrutar del aire libre y conocer uno de los paisajes más emblemáticos y característicos de Rawson.

Desde el área de Turismo destacaron que la caminata presenta un nivel de dificultad baja, lo que la convierte en una actividad pensada para toda la familia, incluyendo a niños a partir de los 7 años. Además, se recordó que la participación es completamente gratuita y se recomendó asistir con ropa cómoda, hidratación suficiente y llevar mate para compartir la experiencia en grupo.

Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse a través de Lito, el Asistente Virtual de la Municipalidad de Rawson, comunicándose al teléfono WhatsApp 264 570 2020, o también mediante el formulario disponible en el siguiente enlace: https://municipioderawson.gob.ar/evento/experiencia-rural-entre-granja-dunas-y-montanas/

Con iniciativas como esta, Rawson continúa fortaleciendo su oferta de turismo local y promoviendo actividades recreativas que ponen en valor los paisajes, la identidad y los espacios naturales del departamento, invitando a la comunidad a redescubrir los encantos de la región en un entorno rural único.