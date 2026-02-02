El cantautor argentino César “Banana” Pueyrredón llegará a San Juan para ofrecer un concierto íntimo el domingo 29 de marzo, a las 21, en el Teatro Sarmiento. La presentación propone un recorrido por más de cinco décadas de trayectoria musical, con un repertorio que se mantiene vigente y cercano al público, aun con el paso del tiempo.

Con más de 50 años de carrera, Pueyrredón sigue siendo una referencia ineludible del romanticismo en la música popular argentina. En cada show, el artista reafirma el vínculo con su audiencia, que atraviesa distintas generaciones. “Me emociona ver cómo mis canciones siguen vivas después de tanto tiempo”, expresó recientemente en una entrevista, al describir la respuesta del público en sus presentaciones.

Publicidad

En San Juan, el espectáculo incluirá clásicos como "Conociéndote", "Toda una noche contigo" y "Cuando amas a alguien", canciones que forman parte del cancionero afectivo nacional.

Canciones sin fecha de vencimiento

Consultado sobre la vigencia de su obra, Banana es claro: “Las canciones no tienen edad ni fecha de vencimiento”. En ese sentido, destaca la presencia de nuevas generaciones en sus conciertos: “Lo más lindo es ver a chicas jóvenes cantar Conociéndote y después decirme que era una canción que escuchaban en su casa, pero no sabían que era mía”.

Publicidad

Esa continuidad, sostiene, es la que le permite seguir arriba del escenario con la misma convicción. “Creo que las canciones son más jóvenes que yo”, bromea el músico.

Historias que vuelven en cada show

A lo largo de su carrera, el artista recibió numerosos testimonios de personas marcadas por sus canciones. “Hay gente que me cuenta que se conoció, se casó o volvió a apostar por una relación gracias a mis temas”, contó. Y agregó: “Una vez me escribió un hombre diciendo que Felicidad no tienes dueño había salvado su matrimonio. Esas cosas te llegan al alma”.

Publicidad

El concierto se realizará el domingo 29 de marzo a las 21, en el Teatro Sarmiento, ubicado en Av. Leandro N. Alem Norte 1. Las entradas están disponibles en distintas ubicaciones, con valores que van desde $44.800 en gradas hasta $78.400 en plateas Platinum.