El Congreso arranca las extraordinarias con la reforma laboral como gran desafío del Gobierno

Con la mira puesta en el Senado de la Nación, el Congreso inicia este lunes un período de sesiones extraordinarias que promete alta tensión política. El gran objetivo del Gobierno de Javier Milei es la sanción de la reforma laboral, un proyecto que cuenta con dictamen de mayoría pero que enfrenta su prueba de fuego en la Cámara alta, donde el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) es minoría.

La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, tiene sobre sus hombros la tarea de construir los consensos necesarios. Con apenas 21 votos propios, necesita sumar al menos otros 23 para alcanzar el quórum y aprobar la iniciativa. La atención está puesta en los diez senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) –liderados por el correntino Eduardo Vischi–, los tres del PRO –a cargo del misionero Martín Goerling– y otros senadores provinciales independientes.

Una cumbre clave para destrabar la negociación

El primer movimiento estratégico será una reunión cumbre este martes a las 15 horas en el bloque radical. Bullrich se sentará con los titulares de las bancadas consideradas "dialoguistas" para intentar destrabar los puntos más conflictivos del proyecto. La senadora ya realizó un primer acercamiento el miércoles pasado, en una reunión de más de dos horas donde se pulieron detalles, pero sin avances significativos.

Un dato crucial que surgió de esos encuentros es que el pliego final con las modificaciones acordadas se encuentra en manos del ministro de Economía, Luis Caputo, lo que subraya la importancia económica que el Ejecutivo otorga a esta reforma.

La hoja de ruta y los obstáculos

Bullrich ha fijado como fecha tentativa de sesión el miércoles 11 o el jueves 12 de febrero, aunque esto dependerá enteramente del resultado de las negociaciones de esta semana. El proyecto ya tuvo un intento fallido de ser tratado en diciembre pasado, cuando postergaciones tácticas desde Balcarce 50 lo dejaron en espera, priorizando la sanción del Presupuesto 2026.

El panorama no es simple. Mientras el kirchnerismo se mantiene en un silencio estratégico, la resistencia más concreta proviene de gobernadores del interior, preocupados por el impacto que la reforma y la inevitable caída en la Coparticipación puedan tener en sus economías locales. "No es lo mismo en el caso del interior", señalan fuentes parlamentarias, en alusión a la mayor capacidad de la Nación para absorber shocks fiscales.

Un temario amplio con otros proyectos en carrera

Aunque la reforma laboral acapara los reflectores, el temario de las extraordinarias incluye otros proyectos significativos:

Modificaciones a la Ley de Glaciares: Un tema con posturas muy distanciadas y millonarias inversiones mineras en juego.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: Requiere la formación de comisiones para su tratamiento, un terreno siempre espinoso.

Pliego de Fernando Iglesias: Para confirmarlo como embajador político, otro ítem que demandará negociación.

El período extraordinario se extenderá hasta el viernes 27 de febrero, dando paso el domingo 1 de marzo a la apertura del período de sesiones ordinarias, que será inaugurado por el propio presidente Milei.

Así, con la reforma laboral como termómetro de la capacidad de gobierno y negociación del oficialismo, arranca un febrero político de alta intensidad en el Congreso. El resultado de las próximas horas definirá no solo el destino de la iniciativa, sino el tono del año legislativo que comienza.