El Paso de Agua Negra se encuentra cerrado este lunes 2 de febrero

Las autoridades de la provincia de San Juan, en coordinación con sus pares de la República de Chile, han emitido un informe oficial anunciando la apertura programada del corredor vial de alta montaña para las 09:00 horas. Esta decisión está estrictamente condicionada a la evolución de las condiciones meteorológicas en la zona.

Según el comunicado oficial, la determinación se tomó tras evaluar las inclemencias climáticas reinantes en la alta montaña, las cuales han afectado la normal circulación en el corredor vial internacional. La prioridad absoluta, destacan las autoridades, es la seguridad de los viajeros y transportistas.

Publicidad

La apertura a las 09:00 horas se llevará a cabo "siempre y cuando la ruta se encuentre en óptimas condiciones de transitabilidad". Esto implica que equipos especializados de ambos lados de la cordillera realizarán una evaluación exhaustiva de la traza vial en las primeras horas de la mañana, verificando la ausencia de nieve fresca, hielo, derrumbes o cualquier otro riesgo.

Coordinación binacional

El informe destaca la acción coordinada con la Coordinación de Chile, un elemento fundamental para la gestión de los pasos fronterizos. Esta colaboración permanente permite un monitoreo unificado de las condiciones y la toma de decisiones consensuadas, garantizando que las medidas aplicadas en un lado de la frontera sean consistentes con las del otro.

Publicidad

Las autoridades han establecido un nuevo punto de verificación. Un próximo reporte oficial será emitido a las 09:00 horas para confirmar de manera definitiva si la apertura se concreta o si, por el contrario, las condiciones adversas obligan a mantener el corredor cerrado para continuar con las tareas de limpieza y habilitación.