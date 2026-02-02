La Dirección de Género de San Juan informó que durante enero de 2026 se registró una baja en las denuncias por violencia de género en el Gran San Juan, en comparación con el mismo mes del año pasado. Los datos son parciales y corresponden a los departamentos Capital, Chimbas, Pocito, Rawson y Santa Lucía.

Según detalló la directora del área, Valeria Díaz, a DIARIO HUARPE, en enero de 2025 se contabilizaron 295 denuncias realizadas por mujeres, mientras que este año el número descendió a 249, lo que representa cerca de un 15% menos. En el caso de los hombres, la disminución fue similar, pasando de 105 a 90 denuncias.

“La baja en los números no significa que las situaciones hayan desaparecido. No bajamos la guardia: queremos concientizar y que mujeres y hombres se animen a denunciar, porque es el primer paso. Por eso nos reunimos con los CAPS distribuidos en los distintos departamentos y con las direcciones municipales para observar la situación en los contextos más vulnerables”, manifestó Valeria Díaz.

En cuanto a los tipos de violencia, la psicológica sigue siendo la más común, según indicó Díaz. Se manifiesta a través de agresiones verbales, manipulación, amenazas, control sobre la pareja y daño de objetos personales. “Después siguen la psicoeconómica, psicofísica, física, sexual, simbólica y política, que representan el 48% restante”, explicó la directora.

Para abordar esta problemática, la funcionaria señaló que la Dirección busca garantizar que las víctimas cuenten con una red de apoyo para salir de la violencia. “Desde la Dirección buscamos darles herramientas para que las víctimas puedan lograr su independencia económica, que es la más común, y no tengan que seguir en la misma situación por miedo.”, indicó.

Aunque las cifras generales muestran una disminución, un dato positivo es el aumento de la participación ciudadana cuya denuncias son realizadas por personas que no son las víctimas directas sino vecinos o familiares. “Año a año vemos un incremento en las denuncias efectuadas por terceras personas. Es el efecto positivo de este mayor compromiso social”, afirmó la funcionaria.

El plan de gestión para 2026 apunta a descentralizar la atención y fortalecer la autonomía de las víctimas. El foco estará en los departamentos alejados, donde muchas veces el temor impide realizar la denuncia. “Muchas veces, las víctimas de los departamentos alejados no llegan a hacer la denuncia por temor. Entonces queremos brindar contención para que se animen a denunciar", concluyó Díaz.

