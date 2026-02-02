El Gobierno nacional oficializó este lunes la declaración de Emergencia Ígnea y zona de desastre en la provincia de Santa Cruz, a raíz de los graves incendios forestales que afectan al Parque Nacional Los Glaciares y las persistentes condiciones climáticas adversas.

La medida fue adoptada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 80/2026, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y su gabinete de ministros.

El decreto señala que las condiciones hidrometeorológicas extremas, caracterizadas por sequías prolongadas, actividad eléctrica y temperaturas superiores a lo habitual, configuran un escenario de emergencia que provoca daños ambientales de gran magnitud y representa un riesgo directo para la vida de las personas.

Según el texto oficial, la capacidad de respuesta local se vio superada por la magnitud de los focos ígneos, lo que hace necesaria la intervención urgente del Estado nacional para coordinar recursos humanos, técnicos y logísticos en el combate del fuego.

En este contexto, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad, será la encargada de centralizar y articular las acciones de asistencia y control de los incendios en la provincia.

La incorporación de Santa Cruz amplía el alcance del Decreto 73/2026, firmado a fines de enero, que había declarado la emergencia ígnea por un año en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, tras los incendios registrados en el Parque Nacional Los Alerces.

Con esta medida, el Gobierno reconoce que la situación sigue siendo crítica en gran parte de la Patagonia, donde los incendios forestales continúan avanzando y mantienen en alerta a autoridades ambientales y de seguridad, mientras se movilizan equipos nacionales para contener el avance del fuego y proteger a la población y la biodiversidad de la región.