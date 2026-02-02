Una familia violentó a una mujer enfrente de su hija en el barrio Bella Vista

Un episodio de violencia familiar fue denunciado en el barrio Bella Vista, Pocito, donde una mujer fue agredida física y verbalmente en su propia vivienda por varios integrantes de la familia de su expareja, en presencia de su hija menor de edad, según fuentes judiciales que solicitaron mantener el anonimato.

Los hechos ocurrieron en la noche del domingo cuando el padre de la menor, identificado como Velazquez, se presentó en el domicilio para realizar la entrega de la niña. Según la información recabada, el hombre habría llegado en aparente estado de ebriedad e iniciado una agresión física contra la madre.

La situación escaló rápidamente cuando varios familiares del agresor ingresaron sin consentimiento a la vivienda, iniciando un ataque colectivo contra la mujer. Durante el incidente, una familiar le arrebató violentamente a la menor de los brazos de su madre, mientras otra integrante del grupo la agredía físicamente. En paralelo, un tercer individuo profería injurias graves y amenazas, intentando agredir a la víctima en múltiples oportunidades.

El móvil de la irrupción habría sido intentar llevarse a la menor por la fuerza, vulnerando cualquier normativa legal sobre su tenencia y cuidado.

Este episodio, que incluye presuntos delitos de violencia doméstica, violación de domicilio, lesiones y amenazas en presencia de un menor.