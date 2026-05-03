Facundo Chapur se quedó con la victoria en la final de la Clase 3 del TN APAT disputada en el autódromo de El Villicum, en San Juan, en una competencia marcada por los sobrepasos constantes, cambios de liderazgo y un cierre con intervención del Pace Car.

La carrera comenzó con Agustín Canapino en la punta, seguido por Chapur, quien rápidamente logró superar a Julián Santero para ubicarse como escolta. Más atrás se acomodaban Leonel Pernía, Leonel Lambiris y Carlos “Cacá” Bueno, en un pelotón que se mantuvo muy compacto durante las primeras vueltas.

En el cuarto giro, Chapur concretó una de las maniobras más destacadas de la jornada al superar a Canapino y pasar a liderar la competencia. Desde ese momento, la carrera entró en una etapa de múltiples cambios en el pelotón principal, con Pernía, Santero y Lambiris alternando posiciones en la lucha por el podio.

Promediando la competencia, un intento de sobrepaso de Pernía terminó con una pérdida de posiciones, lo que permitió nuevas modificaciones en el grupo de avanzada. Santero aprovechó los movimientos y logró escalar hasta el cuarto lugar, manteniéndose en ritmo de pelea por el podio.

A cuatro vueltas del final ingresó el Pace Car, lo que neutralizó la carrera y eliminó las diferencias entre los líderes. Tras el relanzamiento, Chapur volvió a ubicarse al frente, seguido de cerca por Pernía y Lambiris, en un cierre con máxima tensión.

En los últimos giros, Santero logró superar a Pernía y Lambiris para colocarse en el segundo lugar, mientras que Jorge Barrio también avanzó en el pelotón y se metió en zona de podio tras superar al uruguayo.

Finalmente, Chapur cruzó la meta en primera posición y se quedó con la victoria en El Villicum. Julián Santero terminó segundo, Jorge Barrio fue tercero, Lambiris cuarto y Agustín Canapino completó el top cinco en una final que tuvo múltiples cambios y definición ajustada hasta el cierre.