En una nueva emisión de Salud & Bienestar, por la pantalla de Huarpe TV, la neurocirujana infantil Carolina Maldonado abordó una problemática frecuente pero poco visibilizada: la espasticidad. Se trata de una condición que impacta directamente en la movilidad y la calidad de vida de pacientes con parálisis cerebral, secuelas de ACV o enfermedades neurológicas.

“Es una patología frecuente, en realidad es un síntoma y un signo que vemos nosotros frecuentemente en pacientes que tienen parálisis cerebral o pacientes que tienen un ACV”, explicó la especialista, al introducir un tema que muchas familias enfrentan en silencio.

La espasticidad se manifiesta como un aumento del tono muscular que provoca rigidez, posturas anormales y dificultad para realizar movimientos cotidianos. En niños, suele estar asociada a lesiones cerebrales tempranas, mientras que en adultos aparece, por ejemplo, luego de un accidente cerebrovascular.

Señales tempranas y consecuencias

Detectar a tiempo esta condición es clave. En el caso de los niños, los primeros signos suelen aparecer durante los controles pediátricos. “Muchas veces detectamos en una consulta temprana que el niño no mueve igual un lado del cuerpo, o que mantiene las manos cerradas o los pulgares apretados”, detalló Maldonado.

Si no se trata de manera precoz, la espasticidad puede generar complicaciones progresivas como deformidades articulares, escoliosis o limitaciones severas en la movilidad. “Si nosotros no hacemos una detección y un tratamiento precoz, comienzan a haber deformidades articulares”, advirtió.

En adultos, especialmente en quienes han sufrido un ACV, la evolución es distinta, pero también puede derivar en posturas rígidas y limitaciones funcionales. En todos los casos, el impacto en la vida diaria es significativo.

“La verdad es que depende del grado. Hay pacientes que son completamente autónomos y otros que necesitan asistencia total. Pero claramente afecta no solo al paciente, sino también a su entorno”, señaló la médica.

Tratamientos que mejoran la calidad de vida

El abordaje terapéutico de la espasticidad ha avanzado notablemente en los últimos años. Según Maldonado, el tratamiento comienza siempre con rehabilitación. “Todos los pacientes necesitan hacer kinesiterapia, idealmente con profesionales especializados en neuro”, explicó.

A esto se suman tratamientos farmacológicos, como el uso de baclofeno oral, y aplicaciones de toxina botulínica para relajar los músculos. Sin embargo, en casos más avanzados, existen alternativas quirúrgicas que pueden generar mejoras significativas.

Entre ellas, la especialista destacó los bloqueos nerviosos, las neurotomías periféricas y la colocación de bombas de baclofeno. También mencionó la rizotomía, una cirugía que reduce de forma permanente la espasticidad.

“Hay un montón de cosas para hacer. La respuesta no es resignarse. No hacer nada también tiene un riesgo, y muchas veces es mayor”, afirmó.

Más allá de la técnica, el enfoque es siempre integral y personalizado. En San Juan, incluso, funciona un comité interdisciplinario que evalúa cada caso. “Cada paciente es único. Discutimos cada situación en equipo y damos una respuesta consensuada”, explicó.

El objetivo no siempre es que el paciente camine, sino mejorar su autonomía y bienestar. “Por ahí no vamos a lograr que camine, pero sí que esté más confortable, que no tenga dolor, que su cuidado sea más fácil”, ejemplificó.