Un procedimiento policial que en principio se tramitó como una infracción contravencional derivó en el esclarecimiento de un hurto ocurrido en una finca del departamento 25 de Mayo. La clave surgió a partir del reconocimiento de los elementos sustraídos por parte de un empleado, quien advirtió el hecho tras observar una publicación en redes sociales.

De acuerdo al parte de prensa emitido por Comisaría Décima, el hecho se encuadró en el Legajo 35/2026, caratulado “Hurto”, con intervención de la UFI de Delitos Contra la Propiedad. El damnificado resultó ser la Finca Pascual, ubicada sobre calle La Plata, entre calles 5 y 6.

La secuencia comenzó cuando un trabajador del lugar se presentó en sede policial y manifestó que, mientras navegaba en la red social Facebook, observó una noticia publicada por un medio digital en la que se informaba sobre la aprehensión de dos sujetos que transportaban bidones con combustible sin poder justificar su procedencia. Según indicó, al analizar en detalle la fotografía difundida, reconoció uno de los recipientes como propio.

El elemento distintivo fue determinante: el bidón presentaba un tapón improvisado que el propio empleado había confeccionado con una bolsa y un trozo de lona, debido a la pérdida de la tapa original. A partir de esta sospecha, el trabajador se dirigió a la finca y verificó en el depósito que autores desconocidos sustrajeron, sin ejercer violencia, dos bidones de color blanco, uno de 20 litros y otro de 30 litros, ambos manchados con gasoil y llenos con combustible, además de una manguera de goma de color azul de una pulgada y dos metros de largo.

Con estos datos, se estableció la conexión entre el procedimiento policial previo y el hecho denunciado. Los acusados fueron identificados como Raúl Franco Morales Bazán, domiciliado en el barrio Algarrobo Verde, y Cristian Guevara Morales, con domicilio en Villa Novoa, Rawson. Ambos ya se encontraban detenidos en el marco de un expediente contravencional cuando se produjo el reconocimiento de los elementos.

Tras la comunicación con la UFI de Delitos Contra la Propiedad, y bajo directivas del ayudante fiscal Carlos Yanzón, se dispuso vincular formalmente a los sospechosos al legajo por hurto. Posteriormente, se los notificó de las actuaciones en su contra y se les otorgó la libertad, mientras continuaron las medidas judiciales correspondientes.

En cuanto a los elementos secuestrados, las autoridades indicaron que, una vez cumplidos los pasos procesales, incluyendo el reconocimiento por parte del damnificado y las pericias técnicas de rigor, los bidones y la manguera fueron restituidos a su propietario.

El caso dejó en evidencia cómo un procedimiento preventivo permitió avanzar en el esclarecimiento de un delito rural, con un aporte clave surgido desde la observación de una publicación en redes sociales. La investigación continuó bajo la órbita judicial para determinar responsabilidades y eventuales nuevas medidas.