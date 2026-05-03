San Juan recibe desde el lunes el Panamericano de Futsal de Sordos 2026

El deporte adaptado en la provincia vivirá desde este lunes 4 de mayo uno de sus eventos más relevantes del calendario internacional, con el comienzo del 3° Campeonato Panamericano de Futsal de Sordos 2026. La competencia se extenderá hasta el 8 de mayo y tendrá como escenario principal el Estadio Aldo Cantoni, donde se reunirán más de 100 deportistas de distintos países del continente.

En la antesala del certamen, el cuerpo técnico de la Selección Argentina de fútbol para sordos, conocida como “Los Jabalíes”, expresó sus expectativas durante una presentación realizada en la Sala Dante Pantuso. El entrenador nacional, Pablo Artesi, destacó el momento del equipo y la relevancia del torneo: “Estamos muy bien, muy contentos. Los chicos están motivados, felices por jugar en el Cantoni y por la posibilidad histórica de visibilizar y televisar el Panamericano, algo inédito para el deporte sordo”.

Expectativa y preparación del seleccionado

Desde el cuerpo técnico también subrayaron el trabajo integral que acompaña al plantel. Guillermo Basáñez, integrante sanjuanino del staff, remarcó la importancia del equipo interdisciplinario conformado por preparadores físicos, intérpretes y profesionales de la salud. Según indicó, el objetivo es garantizar las mejores condiciones para el rendimiento deportivo.

Basáñez además valoró la presencia local dentro del plantel, con los sanjuaninos Jonathan Castillo y Axel Varela, y destacó la preparación del equipo de cara al torneo. En la misma línea, convocó al público a acompañar: “Queremos que se llenen las tribunas y que los Jabalíes sientan el apoyo sanjuanino”.

Por su parte, el ayudante de campo Ariel Barranco señaló que uno de los principales objetivos será imponerse ante Brasil, rival histórico y actual campeón panamericano.

Debut, clásico y entrada libre

El acto inaugural se realizará el lunes 4 de mayo a las 19 horas, en una jornada que incluirá también el debut de la Selección Argentina masculina frente a Brasil a las 20:30. Previamente, el seleccionado femenino argentino abrirá la competencia a las 15 frente al mismo rival.

El campeonato contará con entrada libre y gratuita, y se desarrollará durante cinco jornadas con partidos en ramas masculina y femenina, además de instancias de premiación.

Fixture completo

La programación se iniciará el lunes con una jornada cargada que incluirá partidos desde las 15 horas y el acto inaugural por la tarde. A lo largo de la semana, el certamen continuará con cruces entre selecciones de Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Chile y Colombia, hasta llegar a la jornada final del viernes 8 de mayo, cuando se disputarán los últimos encuentros y la premiación.

Lunes 4 de mayo

15:00 – Argentina vs Brasil (Femenino)

17:00 – Uruguay vs Perú (Masculino)

19:00 – Acto Inaugural

20:30 – Brasil vs Argentina (Masculino)

Martes 5 de mayo

16:00 – Brasil vs Chile (Femenino)

18:00 – Perú vs Colombia (Masculino)

20:00 – Uruguay vs Brasil (Masculino)

Miércoles 6 de mayo

15:00 – Argentina vs Chile (Femenino)

17:00 – Premiación Femenino

18:00 – Perú vs Brasil (Masculino)

20:00 – Colombia vs Argentina (Masculino)

Jueves 7 de mayo

14:00 – Brasil vs Colombia (Masculino)

16:00 – Argentina vs Uruguay (Masculino)

Viernes 8 de mayo

17:00 – Colombia vs Uruguay (Masculino)

20:00 – Argentina vs Perú (Masculino)

20:00 – Premiación final