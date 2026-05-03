Fruta d'estación llega al Teatro del Bicentenario con una propuesta multisensorial

El Teatro del Bicentenario será escenario el próximo viernes 8 de mayo de “Fruta d’estación”, una propuesta artística que fusiona música, teatro, danza y lenguaje performático en una experiencia escénica concebida para estimular todos los sentidos del espectador. La función está programada para las 21:30 en la Sala Auditórium y se enmarca dentro de la programación cultural del espacio dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de San Juan.

El espectáculo propone un recorrido musical que transita por distintos climas emocionales, desde momentos vibrantes y enérgicos hasta pasajes más íntimos y melancólicos. A través de esa diversidad sonora, la obra invita al público a conectar con sensaciones profundas en un homenaje a destacadas artistas latinoamericanas.

La puesta se complementa con intervenciones teatrales, recursos visuales y expresiones corporales que dialogan con cada interpretación, construyendo así un universo escénico que pone en valor la identidad, la memoria y la potencia creativa de las mujeres en la cultura.

El elenco de “Fruta d’estación” está integrado por Cristian Ramos en guitarras, Martín Castro Meglioli en percusión y batería, Karen Dávila y Magalí Aciar en voces, y Ana Paula Elizondo en teclados. Las entradas tienen un valor general de $15.000 y el espectáculo está destinado a todo público, ofreciendo una oportunidad para vivir una noche en la que la música y la escena se entrelazan en una propuesta sensible y contemporánea.