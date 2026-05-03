En un contexto donde la prevención gana protagonismo, la salud cerebral se posiciona como un eje central del bienestar. En Salud & Bienestar, por la pantalla de HUARPE TV, el neurólogo Fernando Márquez abordó este concepto que crece a nivel mundial y propone un cambio de mirada: cuidar el cerebro no solo cuando aparece una enfermedad, sino a lo largo de toda la vida.

“Este concepto viene a cambiar un poco la interpretación de lo que deberíamos hacer con el cerebro a lo largo de la vida”, explicó el especialista. Y agregó: “La salud cerebral habla del estado del funcionamiento del cerebro desde cinco puntos de vista: cognitivo, sensorial, conductual, motor y funcional”.

La propuesta es clara: no esperar a tener síntomas para actuar. Desde la infancia hasta la adultez mayor, cada etapa influye en cómo funcionará el cerebro en el futuro.

Un enfoque integral y preventivo

El concepto de salud cerebral no se limita a la neurología. Tal como explicó Márquez, involucra múltiples disciplinas y factores. “No es solo un problema clínico, sino también político y socioeconómico”, señaló, al hacer referencia a los determinantes sociales que impactan directamente en el cerebro.

Entre ellos, mencionó aspectos como el entorno, el acceso a espacios verdes, el ruido ambiental y las condiciones de vida. “Cómo influye la comunidad, los espacios verdes o incluso la cercanía con la naturaleza tiene un impacto en nuestro cerebro”, indicó.

Además, destacó la importancia del llamado exposoma, es decir, la interacción entre los genes y el ambiente. Factores como la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo o el tabaquismo son determinantes clave, pero no los únicos.

“La salud mental está incluida directamente en la salud cerebral”, afirmó. En este sentido, remarcó que trastornos como la depresión o la ansiedad pueden afectar funciones cognitivas como la memoria. “Muchas personas consultan por problemas de memoria y en realidad la causa está en la salud mental”, explicó.

Hábitos que hacen la diferencia

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue el rol de los hábitos cotidianos. Márquez fue contundente: “Todos ya sabemos qué tenemos que hacer, pero nos cuesta hacerlo”.

Entre las principales recomendaciones, destacó la importancia del sueño, la actividad física, la alimentación y el contacto social. “El sueño es un factor clave. Las personas que duermen mal envejecen peor desde el punto de vista cerebral”, advirtió.

También hizo hincapié en la actividad física, especialmente la de fuerza, y en el estímulo cognitivo. “Aprender algo nuevo, como un idioma o una actividad artística, genera nuevas conexiones neuronales”, explicó.

El contacto social de calidad es otro pilar fundamental. “No se trata de cantidad, sino de vínculos significativos que nos mantengan conectados”, señaló.

En cuanto a la prevención, el especialista propuso una mirada según las etapas de la vida. En la infancia, la educación y la alimentación son clave. En la adultez, el control de enfermedades crónicas. Y en la vejez, cuidar aspectos muchas veces olvidados como la audición y la visión.

“Las personas que no cuidan su salud auditiva o visual se desconectan y eso impacta directamente en su funcionamiento cognitivo”, explicó.

Un mensaje claro: moverse y consultar a tiempo

El avance de la ciencia también abre nuevas perspectivas. Márquez mencionó que enfermedades como el Alzheimer podrían detectarse años antes mediante análisis de sangre. Sin embargo, insistió en que la clave sigue siendo la prevención.

“Sin salud cerebral no vamos a poder hacer nada de lo que queremos hacer”, reflexionó.

Para cerrar, dejó un mensaje simple pero potente: “Mantenerse en movimiento. Activo desde el punto de vista físico, mental y social”.

La invitación es a empezar hoy. Porque cuidar el cerebro no es solo una cuestión médica, sino una decisión cotidiana que puede marcar la diferencia en cómo vivimos y envejecemos.