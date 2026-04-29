Chau al sarro con el ingrediente natural que rinde mucho más

El sarro suele ser un dolor de cabeza constante en la limpieza del baño y la cocina. Esas manchas blancas o amarillentas que invaden grifos, azulejos, mamparas o inodoros parecen imposibles de quitar, incluso usando los clásicos trucos del vinagre o el bicarbonato. Sin embargo, existe una alternativa mucho más potente que está ganando terreno por su efectividad y respeto por el medio ambiente: el ácido cítrico.

Este producto se encuentra de forma natural en frutas cítricas como el limón y la naranja. Se comercializa como un polvo blanco granulado con una gran capacidad desincrustante para disolver los depósitos minerales de calcio y magnesio. Lo mejor de todo es que prácticamente no tiene ese olor penetrante que suele molestar al limpiar ambientes cerrados y es realmente económico.

Para ponerlo en práctica, solo hace falta preparar una solución sencilla disolviendo una o dos cucharadas de este polvo en medio litro de agua caliente. Esta mezcla se aplica con un pulverizador o un paño sobre las superficies, dejándola actuar entre cinco y diez minutos antes de frotar suavemente y enjuagar. Si la acumulación de minerales está muy agarrada, como sucede en los bordes de los inodoros o las juntas de la grifería, conviene dejar la preparación un poco más de tiempo para que el sarro se desprenda sin necesidad de cepillar con mucha fuerza.

Además de dejar los metales y cerámicas brillantes, este ingrediente tiene efecto desinfectante y ayuda a prevenir que la cal vuelva a aparecer si se utiliza de forma periódica una vez por semana. Su versatilidad es sorprendente, ya que permite desde descalcificar cafeteras, hervidores y lavavajillas hasta higienizar tazas con manchas de café o utensilios con restos quemados. Para el interior del inodoro, basta con distribuir media taza del producto, esperar unos minutos y cepillar. Es una opción práctica que se consigue en supermercados, dietéticas o tiendas online, simplificando las tareas del hogar mientras se cuida el planeta.