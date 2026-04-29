La constante exposición que rodea a la China Suárez y Mauro Icardi acaba de sumar un nuevo e inesperado capítulo de tensiones. En medio de las versiones que aseguran que el club turco Galatasaray decidió no renovarle el contrato al delantero, el debate sobre su entorno familiar volvió a estallar. Esta vez fue Iván Icardi quien sacó a la luz detalles sobre la intimidad de los hermanos en el programa de Moria Casán.

El joven reveló que la actriz tuvo un gesto inicial para intentar unir a las partes. Iván explicó que "con Eugenia, cuando empezó a salir con mi hermano, ella me mandó un mensaje desde su Instagram y me dijo que quería hacer de mediadora con nuestra familia, volver a acercarnos a todos, pero después pasó el tiempo y no". A pesar de que la situación generó una gran repercusión mediática involucrando a Wanda Nara y al resto del círculo íntimo, el futbolista mantuvo una postura firme respecto al vínculo con sus parientes.

Aunque existió una respuesta por parte del clan, la reconciliación no se concretó. Iván recordó que "parece que tuvo la intención, nos habló a todos, le contestamos, ella estuvo en casa de mi papá en Rosario, estuvimos a disposición". Según su testimonio, los contactos se terminaron desde que Mauro está con la China, aunque la relación ya era complicada anteriormente durante el matrimonio con Wanda.

La distancia entre los hermanos ya lleva una década y parece no tener retorno por las actitudes que tomó el deportista en los últimos años. Mientras el presente profesional de Icardi en Turquía se vuelve incierto, su realidad familiar sigue marcada por el distanciamiento con Iván. Por el contrario, el delantero sí se mantiene actualmente cerca de Wanda Nara y de sus sobrinas, dejando atrás aquel intento de mediación que quedó en la nada.