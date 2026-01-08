Tras la megaestafa a 200 familias argentinas con falsos departamentos en Viña del Mar mediante una página que simulaba ser oficial del edificio Holiday Park, la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), representada por su gerenta general Marcela Pastenes, difundió un comunicado con cinco recomendaciones clave para evitar fraudes al momento de reservar estadías en el país vecino.

Estas recomendaciones tienen como objetivo que los viajeros puedan organizar sus vacaciones de manera segura y minimizar el riesgo de sufrir estafas o pérdidas económicas al reservar alojamiento en Chile.

Dudar de los precios “ganga”: Si el valor de la estadía está muy por debajo del promedio de Reñaca o Viña del Mar, es recomendable desconfiar. Tilde azul no es garantía: La verificación de WhatsApp puede ser falsificada; no asegura la legalidad del anuncio. Chequear el RUT: Solicitar el RUT del alojamiento o propietario y verificarlo en el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile. Búsqueda inversa de imágenes: Subir fotos de la propiedad a Google Imágenes para comprobar si fueron tomadas de otro sitio web o hotel. Comunicación directa: Llamar a un teléfono fijo o buscar el alojamiento en Google Maps para leer reseñas recientes y confirmar su existencia.

Marcela Pastenes enfatizó que, siempre que sea posible, se deben preferir alojamientos registrados en el Registro Nacional de Servicios Turísticos de Sernatur, lo que agrega un nivel extra de seguridad al momento de reservar.

Con estas recomendaciones, las autoridades buscan que los turistas eviten perder dinero y puedan disfrutar de su viaje sin sorpresas desagradables. La combinación de prevención digital y verificación directa es clave para que la experiencia sea segura y confiable.