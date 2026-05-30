Encontraron muerta en un descampado a la adolescente Agostina Vega

El dolor envuelve a la provincia tras el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega. La joven de 14 años era buscada intensamente desde hace siete días. Su rastro se perdió el sábado 23 de mayo cuando se dirigió a la casa de Claudio Barrelier, quien le pagó un remís hasta su domicilio en la calle Juan del Campillo al 800. El hombre de 32 años era un conocido de la familia por haber sido pareja de la madre de la menor.

Los investigadores creen que Agostina fue engañada con la promesa de un regalo para su mamá. Una cámara de seguridad registró el momento en que ambos entraban a la vivienda en el barrio de Cofico y se sospecha que adentro podría haber más gente. Fue la última vez que se la vio con vida. Desde la fiscalía se manejó siempre una fuerte cautela sobre su paradero. El fiscal Garzón había advertido que "se la busca con vida y sin vida también" y en otras instancias repitió que "la buscamos con y sin vida".

La trama se volvió más oscura cuando se descubrió que Barrelier pidió dinero y un auto prestado con desesperación. Consiguió un Ford Ka negro de una amante a la que también habría engañado para realizar supuestos trabajos. Las cámaras lo captaron cargando tachos o baldes en el vehículo frente a su domicilio. Luego, las señales de su celular lo ubicaron en un terreno de 200 hectáreas en Ampliación Ferreyra.

En ese predio, a unos 12 kilómetros del centro, la policía trabajó durante más de 24 horas hasta encontrarla este sábado. La principal hipótesis apunta a un abuso sexual seguido de una agresión mortal por parte del sospechoso. Durante la angustiante espera, la familia recibió un escalofriante mensaje que decía "Tu hija está bien, dormida". Al confirmarse la noticia, la madre de Agostina sufrió una descompensación y debió ser atendida por una ambulancia de urgencia.