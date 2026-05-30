El consuelo de Marquinhos a Gabriel tras perder la final de la Champions

El Puskas Arena de Budapest fue el escenario de una definición cargada de sentimientos este 30 de mayo de 2026. En una final que se resolvió desde los 12 pasos, el PSG logró imponerse ante el Arsenal tras igualar uno a uno en los 90 minutos reglamentarios. El marcador de cuatro a tres en los penales le otorgó a los franceses su segunda corona europea seguida, pero la postal que conmovió a todos fue el gesto de Marquinhos. El capitán parisino se acercó para fundirse en un abrazo con Gabriel Magalhaes, su compañero en la selección brasileña, quien había fallado el lanzamiento definitivo.

Luis Enrique alcanzó su tercera Champions League personal y se mostró muy reflexivo sobre el esfuerzo realizado. El entrenador afirmó que "ojalá estar aquí en mayo sea un clásico. Ha costado mucho, el Arsenal es un equipo muy competitivo, ha perdido muy poco esta temporada". Reconoció también que la fortuna los acompañó al decir que "en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando".

El técnico analizó el planteo táctico frente a los ingleses explicando que "cuando juegas contra el Arsenal, si vas por dentro estás muerto. Hemos ido demasiado por ahí por la frustración de encajar el gol. En la segunda parte hemos conseguido aparecer más en el área. Estos partidos los controla el que pierde y en ese sentido estamos acostumbrados a jugar con equipos replegados. Ellos sacan siempre ventajas, frustran mucho". A pesar de la victoria, fue equilibrado en su análisis al sentenciar que "merecimos ganar la final, pero también el Arsenal".

Sobre el vínculo con el cuerpo técnico rival, el asturiano destacó que "tengo un gran respeto por Arteta, a Heinze lo entrené... cada uno intenta llevar el partido a su lugar, donde es más fuerte. Para nosotros, cuantos más minutos de juego allá, mejor. Pero todo es respetable. Mikel ha hecho una temporada increíble". Respecto a la mentalidad de su plantel, el seleccionador fue contundente al declarar que "estos jugadores son diferentes. Tengo que pararles cuando entrenan. No tienen ningún mérito para mí, van a competir el año que viene seguro".

Este triunfo asienta al club en la cima del continente. El entrenador comparó la situación con otros hitos históricos diciendo que "como esto solo se lo he visto hacer al Madrid, no tengo ni idea de como va. La primera fue histórica, la segunda lo va a ser más. El PSG necesitaba meterse en el grupo de los mejores equipos, ahora estamos ahí y no queremos bajarnos. Queremos identificarnos con una manera de jugar que le guste a la gente". También recordó momentos difíciles de su carrera al soltar que "perdí la de Marruecos y me mataron por eso".

Desde el banco de los subcampeones, la tristeza era profunda. Mikel Arteta expresó que "esto duele, hemos estado muy cerca" y comentó sobre el estado anímico del vestuario que "Eze y Gabriel están destrozados, todos los estamos". En contraste, las jóvenes figuras del campeón ya proyectan su ambición. Doué manifestó que "queremos más, tenemos muchísima hambre", mientras que Dembélé resumió la intensidad de la noche asegurando que "ha sido algo excepcional".