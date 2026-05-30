La Selección Argentina recibió una dura noticia en la previa de la cita mundialista: Leandro Paredes fue diagnosticado con un desgarro en el isquiotibial derecho, una lesión que lo deja fuera de los amistosos y pone en serio riesgo su presencia en el debut del Mundial.

El mediocampista, actualmente en Boca, se sometió a estudios médicos luego de manifestar intensas molestias físicas tras la derrota ante Universidad Católica, partido que significó la eliminación del conjunto xeneize de la Copa Libertadores.

Aunque en un primer momento se habló de una contractura, los estudios por imágenes realizados este sábado confirmaron que se trata de una lesión muscular de mayor gravedad. El propio jugador había advertido tras el encuentro que venía arrastrando una sobrecarga durante la semana, pero decidió jugar de todas formas.

Durante ese partido, el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda ya había mostrado preocupación por su estado físico, al punto de ordenar el calentamiento de suplentes desde los primeros minutos ante una posible salida anticipada del volante.

Según estimaciones médicas, el tiempo de recuperación demandará alrededor de 21 días. Este plazo deja a Paredes fuera de los amistosos programados para el 6 de junio ante Honduras en Texas y el 9 frente a Islandia en Auburn.

El foco ahora está puesto en su evolución de cara al debut de la Selección en el Mundial, previsto para el 16 de junio en Kansas City frente a Argelia, un encuentro al que el mediocampista podría llegar con lo justo o incluso quedar marginado si no completa la rehabilitación.

El historial reciente del jugador también enciende señales de alerta. En febrero, sufrió una lesión de tobillo que lo mantuvo fuera de las canchas por casi dos semanas, mientras que en abril debió ser reemplazado en el Superclásico ante River por una dolencia muscular, aunque en esa ocasión apuró su regreso.

Ahora, la incertidumbre domina el panorama del cuerpo técnico, que sigue de cerca la recuperación de una pieza clave en el mediocampo argentino, en un momento crucial de la preparación para el Mundial.