Un nuevo episodio de tránsito se cobró la vida de un hombre en Rawson durante la mañana de este domingo 18 de enero. Un motociclista de 48 años perdió la vida tras impactar contra un árbol. La víctima fue identificada como Alberto Eloi Villafañe.

Según fuentes policiales, el siniestro ocurrió en inmediaciones de la intersección de calle Tahona y callejón Coria, cuando Villafañe perdió el control de su motocicleta en una curva y se salió de la vía, chocando violentamente contra un árbol. Por el impacto del choque, el deceso se produjo de manera instantánea.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 36ta. y de la UFI Delitos Especiales, junto con personal de Criminalística, para determinar la mecánica del accidente. Hasta el momento, se descarta la participación de otro vehículo en el hecho.