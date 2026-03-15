Buena noticia para la comunidad fierrera sanjuanina. Finalmente, se confirmó por parte de las autoridades de la categoría deportiva, que la segunda fecha del campeonato de TC 2000, Top Race, Fiat Competizione y Fórmula Nacional, se realizará en el autódromo Eduardo Copello en la Quebrada de Zonda.

Esto sucedió en una nota realizada en boxes del equipo de prensa de Carburando a Pablo Aubone –Presidente de la Agencia de Deportes de San Juan- y a Alejandro Levy, presidente de TC 2000 en la previa de la gran final de la carrera del circuito callejero de Buenos Aires. La segunda fecha se hará el 10, 11 y 12 de abril próximo.

Sin embargo, detallaron si la prueba será en horario nocturno. Lo cierto, es que será el segundo año consecutivo que el TC 2000 y el resto de las competencias tendrán su lugar en el histórico circuito provincial.