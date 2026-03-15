Tras el fin la programación de CNN Radio Argentina AM 950 (históricamente Radio Belgrano) en el marco de la reestructuración global de CNN, la emisora vive un proceso de ajuste y reconversión. De hecho, se conoció que abrió un plan de retiros voluntarios.

La radio volverá a estar al aire bajo el nombre de StreAM 950 con la aspiración de convertirse en un multimedio 360. El encuadre laboral en ese modelo de negocios todavía está en discusión y en debate.

Según explicó el periodista Pablo Montagna, la nómina para los retiros voluntarios se abrió para los trabajadores hace algunos días.

Marcelo González, propietario del medio, creador e impulsor de esta propuesta, marcó su posición por medio de un comunicado hace algunas semanas: “En un contexto donde los consumos digitales ya no distinguen entre audio, video o redes sociales, la marca da un salto estratégico y se transforma en StreAM 950, un multimedio moderno, integral y plenamente multiplataforma, cuyo nombre recupera el espíritu de la radio AM y lo proyecta hacia el universo del streaming global”.

A su vez, aseguró que la radio seguirá siendo el corazón de la propuesta, con el espíritu informativo de siempre, con la noticia a la orden del día, comunicando con transparencia y veracidad, pero ahora se potenciará con streaming continuo, transmisiones en vivo por YouTube, producción nativa para redes sociales además de una estructura de podcasts que amplifica el alcance y permite acompañar a las audiencias en todos sus momentos del día.

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La situación en los medios de grandes firmas está cada vez más crítica. Con la reforma laboral puesta en vigencia, sucederán nuevos despidos y ajustes de personal en la mayoría de las empresas.

Otro caso testigo se dará en los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con un plan de recorte de 600 puestos de trabajo. Lo mismo sucede con los medios públicos nacionales.