En Albardón, un joven motociclista que circulaba por Avenida Sarmiento realizó una maniobra de giro en la intersección con calle Mitre, en ese instante impactó contra el frente de un automóvil que circulaba en dirección contraria.

De acuerdo a lo informado por el portal digital del departamento, llamado “El Eje”, el episodio ocurrió frente al Parque Latinoamericano. La escena fue registrada por las cámaras de seguridad de vigilancia en la zona.

La velocidad a la que se desplazaba la moto habría impedido que ambos conductores frenaran a tiempo para evitar la colisión inminente.

Tras el choque, el motociclista salió despedido y cayó sobre el pavimento, sufriendo una lesión severa en una de sus piernas. Fue asistido de inmediato por el conductor del vehículo y su acompañante.

Afortunadamente, el conductor fue derivado al hospital y gracias a que portaba el casco protector, salvó su vida y no tuvo consecuencias de gravedad.