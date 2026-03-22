Domingo 22 de Marzo
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Departamentales > Ocurrió en Albardón

Choque frontal entre un motociclista y un automóvil frente al Parque Latinoamericano

El violento siniestro vial fue en Avenida Sarmiento y Calle Mitre. El joven conductor sufrió heridas de consideración. Gracias al casco protector pudo sobrevivir.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Tras el violento impacto, el motociclista salió despedido y cayó al pavimento.

En Albardón, un joven motociclista que circulaba por Avenida Sarmiento realizó una maniobra de giro en la intersección con calle Mitre, en ese instante impactó contra el frente de un automóvil que circulaba en dirección contraria.

De acuerdo a lo informado por el portal digital del departamento, llamado “El Eje”, el episodio ocurrió frente al Parque Latinoamericano. La escena fue registrada por las cámaras de seguridad de vigilancia en la zona.

La velocidad a la que se desplazaba la moto habría impedido que ambos conductores frenaran a tiempo para evitar la colisión inminente.

Tras el choque, el motociclista salió despedido y cayó sobre el pavimento, sufriendo una lesión severa en una de sus piernas. Fue asistido de inmediato por el conductor del vehículo y su acompañante.

Afortunadamente, el conductor fue derivado al hospital y gracias a que portaba el casco protector, salvó su vida y no tuvo consecuencias de gravedad.

 

 

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