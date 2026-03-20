A más de cinco meses de la desaparición de Pedro Alberto Kreder, de 80 años, y su pareja Juana Inés Morales, de 70, el caso en Chubut continúa sin resolverse y rodeado de incertidumbre. Ambos fueron vistos por última vez el 11 de octubre de 2025 y desde entonces no hay rastros firmes sobre su paradero.

La investigación, según relataron familiares, permanece prácticamente en el mismo punto que al inicio. Si bien la búsqueda se reactivó parcialmente y las autoridades aseguran que no se abandonó el caso, no existen avances concretos que permitan reconstruir qué ocurrió con la pareja.

Una de las principales incógnitas está vinculada al recorrido que realizaron antes de desaparecer. Para la familia, hay elementos que no cierran, especialmente por el cambio inexplicable de trayecto y las condiciones en las que apareció la camioneta en la que viajaban.Aunque las pericias no lograron comprobar la participación de terceros, los allegados no descartan ninguna hipótesis. “No hay pruebas, pero eso no significa que no haya pasado”, expresaron, dejando en evidencia la desconfianza sobre lo que pudo haber ocurrido.

Con el correr de los meses, los rastrillajes intensivos disminuyeron, pero los investigadores continúan atentos a cualquier dato que pueda surgir. Incluso, se ofreció una recompensa para quienes aporten información, aunque hasta el momento ninguna pista permitió avanzar en la causa.

El caso se mantiene abierto y genera creciente angustia en la familia, que insiste en la necesidad de respuestas y mayor claridad en la investigación. La falta de certezas, sumada al paso del tiempo, profundiza el misterio en torno a una desaparición que aún no tiene explicación.