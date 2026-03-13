Un violento episodio ocurrió en una escuela de Comodoro Rivadavia, Chubut, cuando una madre que había ido a reclamar por las notas de su hija terminó golpeando a dos docentes dentro del establecimiento educativo. El hecho ocurrió en la Escuela N.º 723 “Puerto Argentino” y generó fuerte preocupación en la comunidad educativa.

Según informaron fuentes policiales, la mujer se presentó en la institución para discutir las calificaciones de su hija. La conversación con el personal del colegio subió de tono rápidamente y derivó en una fuerte discusión.

La situación se agravó cuando la mujer salió del edificio y, en medio de su enojo, agredió a un alumno de 15 años que se encontraba en el lugar. El adolescente corrió hacia el interior del colegio buscando refugio.

Al advertir lo ocurrido, una docente y una directiva intervinieron para proteger al estudiante, pero la agresora reaccionó con violencia y comenzó a golpearlas con puñetazos. Ambas resultaron agredidas durante el intento de frenar el ataque.

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Tras el episodio, la mujer amenazó al personal del establecimiento y se retiró del lugar, aunque posteriormente fue identificada por la Policía. El caso quedó en manos del Ministerio Público Fiscal.

Como medida preventiva, el Servicio de Protección de Menores dispuso una orden de restricción que le prohíbe acercarse al colegio, a los docentes y al estudiante involucrado, mientras avanza la investigación judicial.