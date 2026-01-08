Cinco departamentos bajo alerta naranja en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a alerta naranja el nivel de advertencia para cinco departamentos de la provincia ante el inminente impacto de tormentas severas. La alerta, la segunda más grave en la escala, rige para 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, donde se esperan fenómenos climáticos de peligro que podrían causar daños y alterar significativamente la vida cotidiana.

El organismo advierte que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas. El principal riesgo es la abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada estimados entre 50 y 90 milímetros, pudiendo superarse puntualmente. Estos chaparrones intensos elevan el riesgo de inundaciones repentinas, anegamientos y rápida crecida de arroyos y cauces secos.

Publicidad

Amenazas múltiples: granizo, rayos y vientos destructivos

El peligro no se limita a las lluvias copiosas. Las tormentas podrían estar acompañadas de otros fenómenos peligrosos:

Granizo: Se prevé la posible caída de granizo, que puede dañar cultivos, vehículos y techos de viviendas.

Intensa actividad eléctrica: La alta frecuencia de rayos representa un riesgo directo para la vida de las personas al aire libre y puede causar cortes de energía.

Ráfagas de viento extremas: Se pronostican ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Vientos de esta magnitud tienen la capacidad de derribar árboles, postes de luz, carteles publicitarios y causar voladuras de techos de materiales ligeros, transformando cualquier objeto suelto en un proyectil peligroso.

¿Qué significa una Alerta Naranja?

El nivel naranja en el sistema de alertas del SMN significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Implica que las condiciones climáticas tienen el potencial de causar daños y requieren que la población tome acciones de preparación y autoprotección inmediatas. Se recomienda:

Publicidad