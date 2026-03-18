En medio del ritmo acelerado de todos los días, el celular puede ser mucho más que una herramienta para mensajes o redes sociales. Detrás de sus funciones más visibles, esconde opciones poco conocidas que pueden marcar la diferencia en situaciones clave, desde resolver una urgencia hasta ahorrar tiempo en tareas cotidianas.

Botón de emergencia con acceso rápido

La mayoría de los smartphones incluyen un sistema de emergencia que permite llamar a contactos o servicios médicos sin necesidad de desbloquear el equipo. Incluso, algunos modelos envían tu ubicación en tiempo real. Activarlo puede ser fundamental en situaciones críticas donde cada segundo cuenta.

Convertir el celular en escáner

¿Necesitás enviar un documento urgente? No hace falta una impresora. Con la cámara y funciones integradas o apps básicas, podés escanear papeles, ajustar el contraste y enviarlos en PDF en cuestión de segundos. Ideal para trámites de último momento.

Linterna con atajos ocultos

Más allá de encenderla desde el menú, muchos celulares permiten activar la linterna con gestos rápidos o botones físicos. En contextos de cortes de luz o al buscar algo en la oscuridad, este acceso inmediato puede ser clave.

Fijar aplicaciones importantes

Existe la posibilidad de “anclar” una app en pantalla para que nadie pueda salir de ella sin una clave. Es útil si prestás el celular y querés evitar que accedan a información personal o sensible.

Modo ahorro extremo de batería

Cuando la batería está por agotarse, este modo limita funciones pero mantiene lo esencial: llamadas, mensajes y algunas apps. Puede extender la autonomía varias horas, justo cuando más lo necesitás.

Lejos de ser simples detalles técnicos, estas herramientas pueden cambiar la experiencia diaria con el celular. Conocerlas y activarlas no solo mejora la practicidad, sino que también suma una capa extra de seguridad y control en momentos inesperados.