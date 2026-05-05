Una bicicleta que había sido sustraída del interior de una vivienda fue recuperada tras una investigación iniciada por la denuncia radicada de la víctima, en uan comisarpia de Caucete.

El hecho fue denunciado el pasado 1 de mayo de 2026, cuando el damnificado advirtió la sustracción de una bicicleta marca Logan, rodado 26, de color celeste, la cual presentaba como característica distintiva la inscripción “Logan” en la horquilla.

A partir de la denuncia, personal policial inició las tareas investigativas tendientes a esclarecer el hecho y dar con el paradero del rodado. Como resultado de esas averiguaciones, los efectivos lograron establecer que la bicicleta podría encontrarse en inmediaciones de avenida de los Ríos y calle Salta, en el departamento Caucete.

Al arribar al lugar, los uniformados entrevistaron a una mujer mayor de edad, quien manifestó que durante la madrugada un sujeto identificado como Alexis Zárate se había presentado y le ofreció la bicicleta a su hijo menor de edad. Según el testimonio, el joven rechazó la propuesta al sospechar que el rodado podría ser de procedencia ilícita.

Siempre de acuerdo a lo relatado por la mujer, el individuo abandonó la bicicleta en cercanías de la vivienda, dejándola en la vía pública. Ante esta situación y tras tomar conocimiento de que el rodado había sido denunciado como sustraído, la entrevistada decidió hacer entrega espontánea del mismo a la Policía.

Los efectivos constataron que se trataba de una bicicleta rodado 26, de color celeste, con horquilla negra y manubrio del mismo color, coincidente con la denunciada, por lo que procedieron a su secuestro y traslado a sede policial.

Del procedimiento se dio intervención a la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Contra la Propiedad, que dispuso las medidas de rigor en el marco de la causa.

La investigación continúa con el objetivo de establecer la responsabilidad del sujeto señalado y esclarecer completamente las circunstancias del hecho.