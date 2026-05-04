El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una reunión con todos los ministros del Poder Ejecutivo que se realizará el próximo viernes a las 14 en Casa Rosada, en un contexto marcado por el avance de una investigación judicial en su contra.

Según confirmaron fuentes oficiales, el encuentro se desarrollará en el Salón Eva Perón y contará con la presencia de la totalidad del Gabinete nacional. No está definido si participará el presidente Javier Milei, quien tiene previsto viajar a Estados Unidos en los próximos días.

La convocatoria se produce en un momento en el que el Gobierno nacional busca reactivar la agenda de gestión y avanzar con proyectos legislativos en el Congreso, tras un período de baja actividad parlamentaria.

Gabinete del Gobierno de Javier Milei.

Entre las iniciativas en agenda figuran la reforma electoral, la Ley Hojarasca y el tratamiento de pliegos judiciales en el Senado, además de otras propuestas vinculadas a la estructura del Estado.

El último encuentro del Gabinete había sido en abril, cuando el presidente encabezó la reunión y pidió a sus ministros reforzar el cumplimiento de los objetivos de gestión y centralizar las demandas en la Jefatura de Gabinete.

En paralelo, avanza una causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni. En las últimas horas se conoció la declaración de un contratista que realizó refacciones en una propiedad del funcionario, quien aseguró haber recibido pagos en efectivo por los trabajos realizados.

El testimonio fue incorporado a la investigación judicial y forma parte de las actuaciones que se llevan adelante en tribunales federales. Según consta en la causa, se analizan movimientos económicos y operaciones vinculadas a la compra y remodelación del inmueble.

La reunión de Gabinete prevista para este viernes será la primera desde la reapertura de la agenda política del Gobierno en medio del avance del expediente judicial.