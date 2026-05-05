Un adolescente que era intensamente buscado por haberse ausentado de una institución de guarda fue localizado y restituido a las autoridades competentes tras un operativo realizado en el departamento Rivadavia.

El procedimiento ocurrió en la intersección de calle Madariaga y avenida Ignacio de la Roza, donde efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste realizaban recorridas de prevención y seguridad. Los uniformados observaron a un joven que vestía una campera negra, pantalón corto verde y gorra, quien al advertir la presencia policial intentó cubrirse el rostro, lo que llamó la atención de los agentes.

Ante esa actitud, el personal procedió a entrevistarlo y logró establecer su identidad un joven de apellido Calderón Romero, de 16 años de edad. Al verificar sus datos, los efectivos constataron que se trataba de un menor que registraba pedido de paradero vigente, vinculado al legajo N° 75/26, caratulado como actuaciones para establecer paradero de personas, con intervención de la UFI Genérica.

Según las fuentes, el adolescente se había ausentado del hogar San Benito, ubicado en el departamento Pocito, lo que había motivado la activación de un operativo de búsqueda.

Frente a esta situación, los uniformados procedieron a su resguardo y dieron inmediato aviso al personal especializado de la sección Búsqueda y Rescate. Minutos después, dichos efectivos se hicieron presentes en el lugar y concretaron la recepción del menor, dando cumplimiento a las directivas judiciales vigentes.

El procedimiento finalizó sin incidentes y el adolescente quedó nuevamente bajo la órbita de las autoridades correspondientes, en el marco de las actuaciones judiciales en curso.