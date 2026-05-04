Un hurto agravado por escalamiento ocurrido en el departamento 25 de Mayo derivó en un operativo policial que permitió recuperar parte de los efectos sustraídos y avanzar en la identificación de los presuntos autores, según informaron fuentes policiales.

El hecho se conoció el 2 de mayo de 2026, cuando el ciudadano Juan Gabriel Rodríguez denunció que su madre había sido víctima de un ilícito en su vivienda del barrio Don Bosco. A partir de la presentación, se inició el legajo de investigación N° 36/26, caratulado como hurto agravado por escalamiento, con intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

En ese marco, personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 10° realizó diversas tareas investigativas que permitieron establecer que los autores del hecho serían tres sujetos conocidos en el ambiente delictivo. De acuerdo a lo reconstruido, los sospechosos ofrecieron los efectos sustraídos y lograron vender parte de ellos, entre los que se encontraba una bicicleta tipo MTB rodado 29, marca Venzo.

Tras las averiguaciones, cerca de las 22 del día siguiente, los efectivos lograron ubicar dicho rodado en el departamento 9 de Julio, procediendo a su inmediata recuperación.

La investigación continuó durante la madrugada y, cerca de la una de la mañana del 3 de mayo, los investigadores establecieron que los mismos sujetos estarían ofreciendo otros elementos robados en la zona. En recorridas preventivas realizadas en ese departamento, los uniformados observaron a dos hombres que circulaban en una bicicleta de similares características a las denunciadas, además de portar un casco de motocicleta.

Al advertir la presencia policial e intentar ser entrevistados, los sospechosos arrojaron los efectos y se dieron a la fuga, sin ser aprehendidos en ese momento. Los elementos abandonados fueron secuestrados en el lugar, tratándose de una bicicleta rodado 29 marca Top Mega, de color azul con detalles en rosa, y un casco de motocicleta marca Hawk, de color negro con verde.

Por el hecho, se mantuvo comunicación con el ayudante fiscal de turno, Carlos Yanzón, de la UFI Delitos Contra la Propiedad, quien dispuso que las actuaciones fueran remitidas en el estado en que se encontraban a su despacho, con los elementos secuestrados y las actuaciones orientadas a la identificación de los autores. La causa continúa en etapa investigativa, con medidas en curso para dar con los responsables del ilícito.