El actor estadounidense Timothée Chalamet volvió a ser tendencia internacional tras aparecer en Nueva York con indumentaria de la Selección argentina durante una salida cultural en Broadway.

El intérprete asistió al estreno de la obra The Fear of 13 acompañado por su pareja, Kylie Jenner, y su familia. Sin embargo, su vestimenta captó la atención de los medios y usuarios en redes sociales.

Chalamet lució una campera Adidas retro de la Selección Argentina correspondiente a la colección 2006, con el escudo de la AFA visible. La prenda es considerada de culto dentro del universo del fútbol y la moda urbana, y su valor en el mercado de coleccionistas supera los 200 mil pesos, según sitios especializados.

El artista estuvo acompañado de su pareja Kylie Jenner.

Las imágenes del actor en las calles de Nueva York se viralizaron en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde usuarios de distintos países reaccionaron a la elección del look, generando publicaciones, memes y comentarios vinculados al equipo argentino.

El fenómeno se inscribe en una tendencia global en la que figuras del espectáculo incorporan indumentaria deportiva de selecciones nacionales en sus apariciones públicas, con fuerte presencia de la Selección argentina tras sus últimos títulos internacionales.

La aparición de Chalamet se suma a su presencia constante en la escena de la moda internacional, donde es considerado uno de los referentes de estilo entre las nuevas generaciones de Hollywood.