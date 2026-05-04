En una nueva emisión de Salud & Bienestar, por la pantalla de HUARPE TV, la ginecóloga Carmen Rojo abordó un tema central para la salud femenina: el ciclo menstrual y su relación con el equilibrio hormonal. Con un enfoque claro y cercano, la especialista despejó dudas frecuentes, derribó mitos y explicó cuándo es importante consultar.

“Cuando se pregunta si saben cómo es su ciclo menstrual, muchas personas no saben que tienen que contar 28 días”, señaló Rojo, marcando uno de los errores más comunes. La confusión entre el calendario mensual y el ciclo biológico lleva a interpretaciones equivocadas que, en algunos casos, generan preocupación innecesaria.

Qué es un ciclo normal

El ciclo menstrual no se mide por el mes calendario, sino por la cantidad de días entre una menstruación y la siguiente. Según explicó la médica, “la normalidad del ciclo menstrual son 28 días más o menos tres”, es decir, entre 25 y 31 días. Cualquier variación fuera de ese rango puede considerarse una alteración.

En cuanto a la duración del sangrado, también hay parámetros claros. “Tiene una duración de más o menos tres días, entre dos y siete días que sería lo normal”, detalló. Sin embargo, factores como el uso de anticonceptivos o la presencia de patologías pueden modificar estas características.

La especialista explicó que el tipo de alteración orienta sobre su origen. “Si menstruamos cada 20 o cada 60 días, el ovario es el que causa eso. Si menstruamos mucha cantidad o muchos días, la causa suele estar en el útero”, indicó. Por eso, ante cambios persistentes, los estudios como la ecografía son clave para evaluar ambos órganos.

Adolescencia, dolor y cambios esperables

Durante los primeros años tras la primera menstruación, es habitual que el ciclo sea irregular. “Las adolescentes pueden tener alteraciones hasta dos años después del inicio, y eso es fisiológico”, aclaró Rojo, llevando tranquilidad a las familias.

En cuanto al dolor menstrual, conocido como dismenorrea, explicó que suele aparecer con el tiempo. “Al inicio no duele, pero después de los 13 o 14 años, cuando el ovario ya ovula, aparece el dolor”, dijo. Este proceso marca el funcionamiento completo del sistema reproductivo, con ovulación alrededor del día 14 y menstruación cerca del día 28.

También se refirió al síndrome premenstrual, un conjunto de síntomas que anteceden al sangrado. “Hay irritabilidad, ansiedad, llanto y también síntomas físicos como retención de líquidos o dolor abdominal”, describió. Estas manifestaciones, aunque frecuentes, pueden variar en intensidad y afectar la vida cotidiana.

Amenorrea y factores que influyen

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la amenorrea, es decir, la ausencia de menstruación durante tres meses o más. “Puede ser un diagnóstico en sí mismo o un signo de otras enfermedades”, explicó la médica.

Entre las causas normales mencionó el embarazo, la lactancia y la menopausia. Sin embargo, también existen factores externos que influyen. “El estrés o el ejercicio intenso pueden generar una amenorrea de origen hipotalámico, donde el cerebro anula la función menstrual”, señaló.

En estos casos, el cuerpo responde a situaciones de exigencia física o emocional. “Puede ser desde no llegar a fin de mes hasta la pérdida de un ser querido”, ejemplificó. Por eso, el abordaje no solo incluye tratamiento médico, sino también contención y evaluación integral.

Cuándo consultar y por qué registrar el ciclo

Rojo fue clara respecto a la importancia de no naturalizar cambios. “Si hay una alteración del ciclo, hay que consultar porque puede haber un problema que no es estrictamente ginecológico”, advirtió.

Uno de los consejos más simples y efectivos es llevar un registro. “Debemos tener un calendario menstrual, hoy puede ser en el celular, para saber si nuestro ritmo está normal”, recomendó. Esta herramienta permite detectar irregularidades a tiempo y facilitar el diagnóstico.

Además, derribó un mito frecuente: la ligadura de trompas no modifica el ciclo. “El ciclo debe seguir siendo normal, no se altera por ese procedimiento”, afirmó.