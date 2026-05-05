Un procedimiento policial en el departamento Caucete permitió esclarecer un hecho de robo y recuperar el elemento sustraído, además de avanzar en la identificación y notificación del presunto autor, según informaron fuentes oficiales.

Según precisaron desde la Comisaría 9°, en la mañana de este lunes el personal tomó intervención en el marco de una investigación iniciada por un ilícito ocurrido el pasado 29 de abril de 2026, bajo la figura penal de hurto, con directivas impartidas por el Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo a las actuaciones, el hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Colón, entre Juan José Bustos y Aberastain, en el departamento Caucete. Allí, autores ignorados ingresaron al fondo de la propiedad y sustrajeron una bordeadora marca Bora de 1200 watts, de color negro con rojo.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por efectivos policiales, se logró establecer la presunta autoría del hecho por parte de un sujeto, identificado como Alexis Zárate, de 21 años, oriundo de la zona, quien habría ofrecido el elemento sustraído en las inmediaciones del barrio.

Un vecino tomó conocimiento de que la herramienta había sido denunciada como robada y decidió entregarla de manera voluntaria a las autoridades, lo que permitió su recuperación y posterior restitución al damnificado.

Por otra parte, el sospechoso fue aprehendido en la jornada de este domingo 3 de mayo, en horas de la tarde, cuando personal policial lo sorprendió oculto en el interior de una finca ubicada en las inmediaciones de calles Colón y Salta. Tras su detención, se dio intervención al Juzgado de Paz Letrado de Caucete.

Siguiendo las directivas judiciales impartidas por la Unidad Fiscal interviniente, se procedió a la notificación de la causa a Zárate, quien quedó vinculado al legajo investigativo por el delito de hurto.

Las actuaciones fueron elevadas a sede judicial, mientras que el elemento recuperado ya fue restituido a su propietario, en el marco de una causa que continúa con medidas procesales en curso.