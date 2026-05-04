El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, pidió este lunes la renuncia de todo su gabinete en medio de un proceso de reorganización del Estado provincial y anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para modificar la estructura ministerial.

La decisión fue comunicada por el mandatario a través de sus redes sociales, donde explicó que la medida apunta a profundizar la austeridad y revisar el compromiso de los funcionarios con el rumbo de la gestión. “Hoy es un momento para que nos volvamos a reorganizar y veamos quiénes estamos realmente comprometidos con el cambio”, expresó Poggi.

El gobernador sostuvo que la provincia atraviesa una caída de ingresos fiscales desde hace cuatro meses consecutivos y señaló que el contexto económico obliga a reducir estructuras políticas y avanzar en una reorganización administrativa.

Según anticipó, el nuevo proyecto de ley de Ministerios incluirá una reducción de cargos políticos y medidas orientadas a incentivar la inversión privada y la generación de empleo.

“La realidad económica actual nos exige profundizar la austeridad y por eso es imprescindible seguir reduciendo las estructuras ministeriales”, afirmó el mandatario puntano.

Poggi también aseguró que desde el inicio de su gestión trabaja en la recuperación de la provincia y apuntó contra la administración anterior al señalar que recibió un Estado “fundido”.

El anuncio se dio semanas después de que el gobernador presentara otro proyecto clave: la reforma de la Constitución provincial. Entre los cambios propuestos figura limitar las reelecciones y establecer que un gobernador no pueda ejercer más de dos mandatos, consecutivos o alternados.

La iniciativa también contempla modificaciones en el funcionamiento del Poder Legislativo, como la ampliación del período de sesiones ordinarias.

Mientras avanza el proceso de reestructuración, el Gobierno provincial deberá definir en los próximos días cómo quedará conformado el nuevo gabinete y el organigrama del Ejecutivo.