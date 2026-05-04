Las autoridades nacionales activaron el Alerta Sofía para intensificar la búsqueda de Nahuá Santos Riquelme, un niño de 6 años desaparecido en la provincia de Corrientes.

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, el menor fue visto por última vez el domingo 3 de mayo cuando salió de su domicilio junto a su padre, identificado como Josias Santos Regis.

De acuerdo con la información oficial, el niño tiene cabello rubio con rulitos, ojos claros y tez blanca. Al momento de desaparecer vestía un pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y una campera marrón inflable.

Las autoridades solicitaron colaboración a toda la comunidad y recordaron que cualquier dato sobre el paradero del menor puede informarse de manera gratuita y anónima a la línea 134.

Según publicó el diario correntino El Litoral, la desaparición ocurrió luego de un episodio violento registrado en la localidad de Esquina. El medio indicó que el padre del niño habría protagonizado un ataque a tiros contra un grupo de personas tras una discusión.

Producto del hecho, un hombre de 47 años resultó herido y la situación quedó bajo investigación judicial.

Frente a este escenario, se resolvió activar el Alerta Sofía, un sistema de emergencia destinado a la búsqueda urgente de menores desaparecidos cuando existe riesgo inminente para su integridad.

El protocolo se aplica únicamente en casos considerados de extrema gravedad y requiere una denuncia formal, una investigación en curso y la autorización de un fiscal o juez.

Una vez activado, el sistema permite difundir la búsqueda mediante mensajes a celulares, medios de comunicación, redes sociales y organismos vinculados a la búsqueda de personas.

El Alerta Sofía fue creado en homenaje a Sofía Herrera, la niña desaparecida en Tierra del Fuego en 2008, y se utiliza de manera excepcional en Argentina. Según datos oficiales, suele activarse entre dos y tres veces por año.