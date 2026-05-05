San Juan se prepara para recibir una intensa agenda de visitas nacionales durante mayo, con foco en la actividad minera, la formación laboral y el ámbito judicial. En ese contexto, se confirmó que Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, también llegará a la provincia para participar de la Expo San Juan Minera 2026, sumándose a otros funcionarios de peso del Gobierno nacional.

El dato fue ratificado por el gobernador Marcelo Orrego, quien destacó la relevancia de estas presencias en un momento clave para la provincia. La feria minera será uno de los principales puntos de encuentro y reunirá a actores políticos y empresarios vinculados a uno de los sectores estratégicos de la economía local.

La primera visita está prevista para el 7 de mayo, cuando Karina Milei arribe a San Juan para participar del evento organizado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). La secretaria general de la Presidencia fue invitada especialmente y su presencia cuenta con el aval del Ejecutivo nacional, lo que refuerza el peso político del encuentro.

La Expo se desarrollará en el Velódromo Vicente Chancay y convocará a gobernadores de las provincias que integran la denominada Mesa del Cobre, espacio que preside Orrego. La participación de referentes nacionales en este ámbito posiciona a San Juan como un actor central dentro del mapa minero argentino y refuerza el rol de la provincia en la discusión productiva.

En ese marco, la llegada de Menem suma volumen político a la actividad. Su presencia no solo implica respaldo institucional desde el Congreso, sino que también amplía la representación nacional en un evento que busca consolidarse como uno de los más importantes del sector en el país.

La agenda continuará el 13 de mayo con la visita de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien presentará el programa “Formando Capital Humano”. Se trata de una plataforma de capacitación virtual que apunta a vincular la formación con las demandas actuales del mercado laboral, en un contexto donde la inserción laboral aparece como uno de los principales desafíos.

La iniciativa busca mejorar las oportunidades de empleo a través de herramientas digitales y refleja el interés del Gobierno nacional en impulsar políticas de capacitación en las provincias. La presencia de Pettovello, en ese sentido, marca una línea de trabajo vinculada al desarrollo del capital humano como eje de gestión.

Ese mismo día comenzará en San Juan la Junta Federal de Cortes, uno de los encuentros más relevantes del ámbito judicial argentino, que se extenderá hasta el 15 de mayo. La actividad reunirá a representantes de distintos poderes judiciales del país para debatir sobre el funcionamiento del sistema.

El cierre estará a cargo del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, quien llegará a la provincia el 15 de mayo para participar de la clausura del encuentro. La cita tendrá como anfitriona a la Corte de Justicia de San Juan y convocará a autoridades judiciales de todo el país.

En conjunto, estas visitas reflejan una fuerte presencia del Gobierno nacional en la provincia en un lapso acotado de tiempo y abarcan áreas clave como la minería, la formación laboral y la institucionalidad judicial. Para la gestión de Orrego, este tipo de agenda representa una oportunidad para consolidar vínculos con la Nación y posicionar a San Juan en temas estratégicos.