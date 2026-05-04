La comunidad de afiliados a la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en San Juan atraviesa momentos de profunda conmoción tras el fallecimiento del suboficial mayor retirado Carlos Héctor Velázquez, de 77 años. El hombre, quien padecía cáncer y diversas afecciones graves, se quitó la vida el pasado 1 de mayo tras haber denunciado públicamente la falta de cobertura médica necesaria para sus tratamientos.

Ante este escenario de crisis que afecta a más de 7.000 afiliados en la provincia, se ha organizado una manifestación pacífica bajo la modalidad de abrazo simbólico. El evento busca denunciar la "falta de prestaciones, medicamentos y pagos a prestadores" que ha puesto en riesgo el derecho a la salud de numerosos beneficiarios.

Detalles de la convocatoria

Según el comunicado oficial de los organizadores, la cita tendrá lugar este jueves 7 de mayo a las 10 hs en el cruce de Avenida Córdoba y Tucumán. El objetivo central es visibilizar la "crítica situación que atraviesan numerosos beneficiarios en relación al acceso a prestaciones de salud".

La movilización surge como respuesta directa a la "creciente preocupación por casos de abandono y falta de cobertura" que han impactado en la comunidad militar y de seguridad de San Juan. En ese marco, la actividad también busca rendir homenaje a los camaradas fallecidos, acompañando a sus familias y reafirmando el reclamo por una atención digna y oportuna.

Un reclamo por atención digna

La muerte de Velázquez, quien acumulaba más de seis décadas de aportes a la entidad, se convirtió en el estandarte del reclamo. En sus últimas declaraciones, el suboficial había cuestionado duramente a la conducción política y militar, afirmando: “Nunca vi que un presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y su ministro abandonaran a sus soldados”.

Por este motivo, la jornada del jueves no solo será una protesta, sino que también "busca rendir homenaje a los camaradas fallecidos, acompañando a sus familias y reafirmando el reclamo por una atención digna y oportuna". Los organizadores resaltan que se trata de una "acción pacífica, abierta a toda la comunidad" que busca garantizar el acceso básico a la salud.