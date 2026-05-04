Lunes 04 de Mayo
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Afiliados de Iosfa convocan a un abrazo simbólico tras la muerte del militar retirado

Afiliados de la obra social de las Fuerzas Armadas se movilizarán para visibilizar la falta de prestaciones tras la muerte del militar retirado. 

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La situación afecta a 7.000 afiliados en San Juan. FOTO: Gentileza 

La comunidad de afiliados a la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en San Juan atraviesa momentos de profunda conmoción tras el fallecimiento del suboficial mayor retirado Carlos Héctor Velázquez, de 77 años. El hombre, quien padecía cáncer y diversas afecciones graves, se quitó la vida el pasado 1 de mayo tras haber denunciado públicamente la falta de cobertura médica necesaria para sus tratamientos.

Ante este escenario de crisis que afecta a más de 7.000 afiliados en la provincia, se ha organizado una manifestación pacífica bajo la modalidad de abrazo simbólico. El evento busca denunciar la "falta de prestaciones, medicamentos y pagos a prestadores" que ha puesto en riesgo el derecho a la salud de numerosos beneficiarios.

Detalles de la convocatoria

Según el comunicado oficial de los organizadores, la cita tendrá lugar este jueves 7 de mayo a las 10 hs en el cruce de Avenida Córdoba y Tucumán. El objetivo central es visibilizar la "crítica situación que atraviesan numerosos beneficiarios en relación al acceso a prestaciones de salud".

La movilización surge como respuesta directa a la "creciente preocupación por casos de abandono y falta de cobertura" que han impactado en la comunidad militar y de seguridad de San Juan. En ese marco, la actividad también busca rendir homenaje a los camaradas fallecidos, acompañando a sus familias y reafirmando el reclamo por una atención digna y oportuna. 

Un reclamo por atención digna

La muerte de Velázquez, quien acumulaba más de seis décadas de aportes a la entidad, se convirtió en el estandarte del reclamo. En sus últimas declaraciones, el suboficial había cuestionado duramente a la conducción política y militar, afirmando: “Nunca vi que un presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y su ministro abandonaran a sus soldados”.

Por este motivo, la jornada del jueves no solo será una protesta, sino que también "busca rendir homenaje a los camaradas fallecidos, acompañando a sus familias y reafirmando el reclamo por una atención digna y oportuna". Los organizadores resaltan que se trata de una "acción pacífica, abierta a toda la comunidad" que busca garantizar el acceso básico a la salud.

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